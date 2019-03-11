لعبة Pokemon Go تمكنت حتى الآن من إستقطاب 2.45 مليار دولار من العائدات

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنها صدرت قبل بضع سنوات، فيبدو أن لعبة Pokemon Go من شركة Niantic لا تزال تحظى شعبية كبيرة جدًا، على الأقل وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق والتي كشفت لنا أن هذه اللعبة تمكنت من إستقطاب عائدات إجمالية بلغت 2.45 مليار دولار أمريكي إلى الآن. وبطبيعة الحال، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة للعبة تم إطلاقها قبل عدة سنوات.

في الواقع، تقول مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق أنه من بين جميع ألعاب البوكيمون المتاحة على الأجهزة المحمولة، لم تتمكن أي واحدة من تحقيق نفس ما حققته لعبة Pokemon GO، وهذا يشمل ألعاب مثل Pokémon Shuffle و Pokémon Duel و Pokémon Quest و Pokémon: Magikarp Jump و Pokémon TCG Online. وعندما يتم جمع عائدات جميع هذه الألعاب مع عائدات لعبة Pokemon Go، فإنك تحصل على عائدات إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأن الألعاب الأخرى لم تستقطب سوى 50 مليون دولار أمريكي مجتمعة.

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بطبيعة الحال، هذا لا يزال يمثل قدرًا كبيرًا من المال، ولكنه لا يزال قليلا جدًا بالمقارنة مع ما جلبته لعبة Pokemon Go إلى الطاولة. ومع ذلك، فليس من المستغرب أن نرى لعبة Pokemon Go تواصل أدائها الجيد. كانت هناك بعض الأوقات في الماضي حيث شعرنا أن الإهتمام بهذه اللعبة بدأ يتضاءل، ولكن التحديثات التي قامت بها شركة Niantic مثل إضافة ميزة المتاجرة ومعارك اللاعبين قد أقنعت الكثيرون بالعودة إلى اللعبة.

وتستضيف الشركة أيضًا أحداث لها علاقة بلعبة Pokemon Go في جميع أنحاء العالم والتي تتضمن عناصر خاصة وشخصيات البوكيمون بهدف تشجيع اللاعبين على الإستمرار في اللعب والإنفاق.