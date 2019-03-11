الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 تبلغ مستوى قياسي في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Galaxy S10 تحقق إنطلاقة قوية جدًا في بعض الأسواق الكبرى بعدما تم إطلاقها بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي. وفي أواخر الأسبوع الماضي، أخبرناكم بأن الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 الجديدة في المملكة المتحدة كانت هي الأعلى في تاريخ هواتف سامسونج الرائدة، ونفس الأمر يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا. ووفقا للمتحدث الرسمي بإسم شركة سامسونج، فقد صرح بالقول :

” يقود مستخدمي القوة الحشد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل +Galaxy S10 أكثر من 57 في المئة من إجمالي الطلبات المسبقة “.

ليست لدينا الإحصائيات المتعلقة بالألوان الأكثر طلبًا، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مولعة جدًا باللون الأبيض اللؤلؤي ( Prism White ). في المملكة المتحدة، كان اللون الأسود ( Prism Black ) هو الأكثر طلبًا. ومن المثير للإهتمام أن نجد +Galaxy S10 والذي يعتبر العضو الأكثر تكلفة في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series هو من يمثل 57 في المئة من إجمالي الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النسبة نفسها التي حققها نفس الطراز في المملكة المتحدة.

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يجب أن تشعر شركة آبل بالتأكيد ببعض حرارة المنافسة بعد هذه الأخبار، فهي لم تعد تتنافس بقوة في سوق الهواتف الذكية كما كانت تفعل في السنوات السابقة، ولكن سامسونج لم تتمكن بعد من كسر الأرقام القياسية التي حققتها الشركة الأمريكية في السنوات الماضية.

عمومًا، إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد من التفاصيل حول هواتف Galaxy S10 الجديدة، فنحن ننصحك بإلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا أو مشاهدة إستعراضنا السريع لهذه الهواتف الذكية الثلاثة لمعرفة لماذا تحقق هذه المبيعات الكبيرة.