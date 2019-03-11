Huawei تواصل حملتها التشويقية للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro، وتعد بتقريب مثير للإعجاب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة Huawei تواصل حملتها التشويقية لهذين الهاتفين من خلال نشر صور تشويقية جديدة تلمح من خلالها إلى أن هاتفها الرائد المقبل سيوفر تقريب لم يسبق له مثيل.

وعلى ذكر ذلك، فقد تأكد رسميًا أن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم كاميرا مقربة تعتمد على مبدأ المنظار، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الكاميرا ستوفر تقريب هجين يصل إلى 5x أو 10x. وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا في الفترة الماضية كذلك على العديد من التسريبات التي تؤكد لنا أن الهاتف Huawei P30 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، في حين سيضم الهاتف Huawei P30 Pro أربع كاميرات في نفس الواجهة.

أرقام التقريب هي إعتباطية بطبيعة الحال، لأنها تعتمد على ما إذا كانت الشركة المصنعة تشمل الكاميرا الواسعة الزاوية في المعادلة أم لا. يضم الهاتف Huawei Mate 20 Pro كاميرا توفر تقريب بصري يبلغ 3x مع تقريب هجين يبلغ 5x، ولكن هذه الأرقام تتعلق بالكاميرا الرئيسية، وليس الكاميرا الواسعة الزاوية.

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كاميرا Oppo التي توفر التقريب الهجين الذي يبلغ 10x والتي كشفت عنها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 مؤخرًا هي في الواقع توفر تقريب يبلغ 5x إذا ما قارنتها بالكاميرا الرئيسية. لديها نفس تصميم المنظار، إلا أن شركة Huawei تعد بـ ” شيء لم يفعله أحد من قبل “. أفضل سيناريو في هذه الحالة هو توفير تقريب سلس بدلاً من تقريب ثابت.

بطبيعة الحال، تحتفظ شركة Huawei ببطاقاتها بالقرب من صدرها مع إقتراب حدث الإعلان الرسمي المقرر عقده في اليوم 26 مارس. قال Clement Wong أن شركة Huawei تعمل على الجيل التالي من وضع Night Mode من أجل كاميرات الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro بالإعتماد على أكثر من مجرد البرمجيات.