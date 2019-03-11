شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة ذكية تم شحنها فى العالم خلال هذا الربع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن نمو السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 31.4٪ خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث وصلت إلى ارتفاع جديد بلغ 59.3 مليون وحدة وفقًا لمؤسسة الأبحاث IDC Worldwide Quarterly، حيث كان الدافع وراء هذا النمو هو إطلاق ملابس جديدة خلال الأشهر التى سبقت موسم العطلات، بالإضافة إلى إطلاق هواتف ذكية جديدة، حيث تم تجميع العديد من الأجهزة القابلة للارتداء من العلامات التجارية الرائدة.

ووفقًا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقد نمت الشحنات لعام 2018 بأكمله بنسبة 27.5 ٪ مع شحن 172.2 مليون جهاز قابل للارتداء، ويمكن أن يعزى نمو هذا إلى العدد المتزايد للأجهزة التى تلبس فى الأذن حيث إنها استحوذت على ربع السوق تقريبًا خلال العام، كما نمت الساعات الذكية بنسبة 55.2٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 وشكلت 34.3٪ من إجمالى السوق خلال هذا الربع.

وقد حافظت شركة أبل على المركز الأول مع 16.2 مليون جهاز تم شحنها فى الربع الأخير من عام 2018، منها 10.4 مليون ساعة Apple Watches، وقد بدأت السلسلة الرابعة ببداية قوية للغاية وتتوقع IDC استمرار هذا الأمر مع اعتماد المزيد من مؤسسات الرعاية الصحية والمستهلكين لأحدث الأجهزة، وتتألف بقية شحنات شركة أبل من سماعات أيربودس وبيتس فى الفئة التى توضع فى الأذن.