شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير ما تدفع فلوس.. أفضل 5 ألعاب مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من هواة الألعاب الإلكترونية، فهناك عدد من الألعاب المجانية التى يمكنك لعبها عبر الكمبيوتر الشخصى والهاتف الذكى، والتى يمكنك اللعب بها دون إنفاق أى أموال، ونقدمها لك وفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى.



لعبة Dota 2

لعبة Dota 2

أكثر من 100 شخصية فريدة وإستراتيجيات فريق تتمتع بها فى هذه اللعبة، التى تبدو صعبة للغاية تجعل ما يجعل من الانتصارات متعة خاصة، ويمكن للفوز ببطولة واحدة أن يحولك إلى مليونير بين عشية وضحاها.



لعبة League of Legends

لعبة League of Legends لعبة League of Legends

هذه اللعبة من الألعاب الأكثر شعبية حيث تدعم قاعدة اللاعبين الشهرية التي تضم ما يقرب من 100 مليون شخص، وهناك بعض الأدوار المختلفة التي تناسب أسلوب لعبك المفضل على أفضل نحو، كما أنها واحدة من أكثر المناظر الطبيعية إثارة فى الألعاب اليوم.

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لعبة Eve Online



لعبة Eve Online لعبة Eve Online تثبت Eve Online وجود لعبة للجميع، فهى لعبة تشد كل الفئات وهى محاكاة إدارة المخزون الاقتصادي ومعارك فضائية ملحمية حيث يمكن للاعبين أن يفقدوا المليارات في نقرة واحدة، ورهانات عالية، وكذلك مكافآت كبيرة.



لعبة Fortnite Battle Royale

لعبة Fortnite Battle Royale لعبة Fortnite Battle Royale

هذه اللعبة واحدة من ألعاب الرماية المثيرة التى يمكنك لعبها عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب مثل Switch، والتى تعمل على البقاء على قيد الحياة، وتبدأ اللعبة مع لعبة برج الدفاع، حيث تقوم ببناء حصن لحماية الناجين من البشر ضد الزومبي ثم تطور أحداثه.



لعبة Hearthstone

لعبة Hearthstone لعبة Hearthstone

العمق الإستراتيجي فى هذه اللعبة هو واحد من الأسباب التى تجعل اللعبة مثيرة، وهو ما خلق مساحة تنافسية قوية بعد خمس سنوات من الإطلاق بينها مع باقى الألعاب الأكثر شعبية.

وعلى الرغم من أن اللاعبين يستطيعون إنفاق المال لتنمية جمع بطاقاتهم، إلا أن اللعبة جيدة دون أن تضطر أن تدفع أموال ولا يوجد هناك بطاقة واحدة لا يمكن فتحها، بطريقة أو بأخرى بشكل مجانى.