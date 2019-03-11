10 أشياء يومية مفيدة تستطيع سيري Siri القيام بها

أصدرت آبل مساعدها الصوتي سيري Siri مع إطلاق هاتف iPhone 4s لأول مرة في عام 2011، ومؤخرًا قامت آبل بتطوير مساعدها الصوتي وتم دعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر فائدة في السنوات الأخيرة.

أصبح المساعد الصوتي سيري أكثر من مجرد آلة ترد على أسئلة المستخدمين، فهو الآن يتعلم عن عادات استخدام آيفون الخاص بك ويضع تلك الملاحظات لاستخدامها بشكل استباقي، كما أطلقت شركة آبل ميزة جديدة تُسمى اختصارات سيري Siri Shortcuts مع إصدار نظام التشغيل iOS 12 في الخريف الماضي، مما يتيح لسيري تقديم اقتراحات تعتمد على عادات الاستخدام وتبسيط المهام.

وقد أضافت مؤخراً مجموعة من الشركات – مثل أميركان إيرلاينز American Airlines، وكافيار Caviar وهي شركة متخصصة في توصيل الأغذية، وشركة ديكسكوم Dexcom المتخصصة في تصنيع أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز فى الدم أول بأول دون الحاجة لوخز الإبر اليومي – اختصارات سيري لتطبيقاتها، لتنضم إلى آلاف التطبيقات التي تقول آبل إنها تدعم هذه الميزة بالفعل.

اختصارات سيري هي واحدة من العديد من التحسينات التي قدمتها شركة آبل لمساعدها الصوتي في السنوات الأخيرة، كما طورت العديد من الشركات المنافسة مثل جوجل وأمازون إمكانات المساعدات الصوتية الخاصة بهم.

فيما يلي بعض الاختصارات المفيدة وغيرها من الطرق التي تقدمها سيري Siri لمساعدتك في توفير الوقت:

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1- الوصول إلى الصور القديمة بسرعة

إذا كان لديك الآلاف من الصور القديمة المخزنة على هاتف آيفون لحسن الحظ يمكن أن تساعدك Siri في الوصول للصور التي تم التقاطها من خمس سنوات مضت من خلال سؤال واحد، كل ما عليك هو قول شيء مثل: “عرض الصور التي التقطت على البحر عام 2013” لعرض الصور من السنوات الماضية دون الحاجة إلى التمرير أو التمرير السريع أو النقر.

2- تحقق من حالة توصيل الطعام



بفضل اختصارات Siri يعمل مساعد آبل الصوتي الآن بشكل أفضل مع تطبيقات معينة تابعة لجهات خارجية، مما يجعله منافسًا قويًا لأليكسا من أمازون. ويشمل ذلك تطبيق توصيل الطعام Caviar، والذي يوفر الآن خيارًا لتسجيل عبارة من اختيارك للتحقق من حالة الطلب، بحيث يمكنك بعد تقديم الطلب اختيار قول شيء مثل “أين طعامي” للحصول على تحديث.

3- تشغيل الكاميرا أثناء العمل على أحد التطبيقات



ليس من الملائم دائمًا إيقاف ما تفعله على هاتفك والانتقال إلى الشاشة الرئيسية للضغط على رمز الكاميرا من أجل التقاط صورة سريعة. بدلاً من ذلك يمكنك فقط قول “Hey Siri, take a picture”.

ملحوظة: إذا كنت تستخدم جهاز iPhone 6 أو أي موديل أقدم، فسيتعين عليك الضغط باستمرار على زر الرئيسية حتى يتم تنشيط Siri.

4- حذف جميع المنبهات في وقت واحد

إذا كنت تضيف تنبيهات جديدة بدلاً من تعديل تنبيهات حالية عند تغيير جدولك الزمني، فيمكنك بسهولة حذف قائمة طويلة جدًا من التنبيهات بقول عبارة بسيطة مثل: “حذف جميع المنبهات Delete all alarms”.

5- العثور على سماعات AirPods المفقودة

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إذا كنت لا تستطيع تذكر المكان الذي تركت فيه سماعات الأذن اللاسلكية AirPods، فحاول أن تسأل سيري، إذا كانت خارج الحافظة الخاصة بها وضمن نطاق أجهزة آبل المتصلة، فيمكن لـ Siri مطالبتها بإصدار صوت حتى تستطيع العثور عليها.

إذا كانت خارج نطاق الاتصال، أو داخل الحافظة الخاصة بها، فلا يزال بإمكانك رؤية الوقت وآخر مكان كانت متصلة فيه عبر الإنترنت من خلال خدمة Find My iPhone.

6- الإطلاع على تفاصيل رحلتك القادمة بسهولة

يمكن للمسافرين مع الخطوط الجوية الأمريكية الآن أن يطلبوا من سيري تفاصيل الرحلة، بما في ذلك المدة التي سيستغرقها الوصول من موقعك الحالي إلى بوابة المطار، هذا هو اختصار Siri آخر متاح لأولئك الذين لديهم تطبيق أميركان إيرلاينز على هواتفهم المحمولة.

كما تقدم الخطوط الجوية البريطانية وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا Lufthansa أيضًا اختصارات مماثلة تجعل من الممكن معرفة حالة رحلتك فقط عن طريق سؤال سيري.

7- معرفة الوقت المقدر لتنقلاتك اليومية



يمكن أن يساعدك Siri في معرفة الاتجاهات، والوقت المقدر للوصول، وبدء قائمة التشغيل في الصباح بواسطة أمر واحد. بعد إعداد هذا الروتين في تطبيق اختصارات سيري، سجّل العبارة التي ترغب في استخدامها لتشغيل هذا الاختصار، وسيتضمن الأمر الذي تم اختياره مسبقًا، مثل “التوجه إلى العمل Heading to work”، وهو ما سيؤدي إلى قيام Siri بتشغيل كل هذه الأوامر في وقت واحد.

يحتوي تطبيق الاختصارات على مجموعة من الأوامر مسبقة الإعداد، بما في ذلك تلك التي تجعل من الممكن تحويل الصور إلى صورة مجمعة، وتشغيل وضع عدم الإزعاج “Do Not Disturb” حتى تغادر موقعك الحالي، يمكنك أيضًا إنشاء اختصارات مخصصة بك.

8- معرفة مقدار الشحن في بطارية AirPods وApple Watch

يتطلب منك التحقق من حالة بطارية الأجهزة المتصلة الانتقال إلى ويدجيت البطاريات Batteries widget، ولكن بدلًا من ذلك فكل ما عليك هو قول شيء مثل “هاي سيري، كم تبقى في بطارية AirPods؟”

9- مشاركة موقعك مع صديق أو أحد أفراد العائلة

يمكن أن يؤدي استخدام اختصار “مشاركة الموقع Share Location” إلى تقليل مقدار الوقت المستغرق لمشاركة مكانك الحالي مع شخص آخر.

عند إعداد الاختصار اختر الشخص المقصود واضغط على زر “إضافة إلى Siri” لتسجيل العبارة المخصصة. يمكنك تخصيص هذه العبارة لتتناسب مع اسم المستلم – بمعنى “يا سيري، أخبر فلان أين أكون” – أو اجعله عامًا إذا كان لديك عدة مستلمين.

10- العثور على المفاتيح الخاصة بك

بإمكان Siri الآن مساعدتك في العثور على المفاتيح المفقودة – طالما كنت تستخدم جهاز Tile tracker الذي يعمل عن طريق البلوتوث – يشتمل تطبيق Tile على خيار Siri يتيح لك تسجيل عبارة ستحث التطبيق على إيجاد مفاتيحك عند فقدها.

يمكنك القيام بذلك من خلال جملة بسيطة مثل “العثور على مفتاحي Find my keys”، حيث كانت شركة Tile من بين أول مطوري الطرف الثالث الذين دعموا اختصارات سيري Siri Shortcuts عند إطلاق الميزة في الخريف الماضي.