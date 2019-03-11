تكنولوجيا: Vision.. المساعد الشخصي الذكي الأسهل والأقل سعرا للتحكم في منزلك ومكتبك

“فيجن” Vision هو مساعد شخصي ذكي Smart Assistant، يمكن من خلاله التحكم الكامل في أجهزتك الذكية في منزلك ومكتبك، وهو الأسهل من حيث التعامل معه، والأقل سعرا أيضا!

ويتم توجيه الأوامر للمساعد الذكي “فيجن” Vision عن طريق الأوامر الصوتية، وكذلك عن طريق الاختيار ما بين الوظائف المختلفة في قوائمه، فيمكن التحكم في التلفزيون والإنارة الذكية ومعدات المطبخ المجهزة لذلك وتشغيل الموسيقى، وكذلك توجيه الأوامر إليه للدخول إلى الإنترنت.

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والمساعد الشخصي الذكي “فيجن” Vision هو تطبيق ذكي، يتم تثبيته على أي جهاز ذكي يعمل بنظام أندرويد Android 5.0 والإصدارات الأحدث منه، ليتصل بأجهزة منزلك ومكتبك الذكية عبر شبكة الواي فاي WiFi.

ومن بين الوظائف التي يتضمنها المساعد الشخصي الذكي “فيجن” Vision، التحكم في الإضاءة وتبليغك بالتاريخ والوقت وضبط المنبه والتذكير بجدول المواعيد وتصفح الإنترنت وتشغيل الموسيقى واستخدام الآلة الحاسبة وقراءة النصوص وعمل قائمة بالمشتريات من أجل التسوق، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي AI التي تجعله قادرا على إجراء حوار صوتي معك والتعرف على تفضيلاتك الشخصية والتعرف على البيئة المحيطة به.

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ونجحت حملة تمويل المساعد الشخصي الذكي “فيجن” Vision في جمع المبلغ المستهدف منها، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر وصول التطبيق إلى داعميه بحلول مايو المقبل، وبسعر 19 دولارا (حوالي 350 جنيها مصريا).