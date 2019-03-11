شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السبت.. انطلاق لعبة 'Anthem' بعد إصلاح الأعطال ومشاكل التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت لعبة 'Anthem' من العديد من المشاكل، وهو ما جعل المطورين أعلنوا التعامل مع مشاكل التصادم والتوازن، وكشفوا عودتها مرة أخرى بعد الإصلاحات فى صباح السبت.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن المنافسة المرتقبة التى تواجه اللعبة خاصة مع إصدار لعبتى Destiny 2 وThe Division 2، جعل خطوة الإصلاح واجبة لتسير الأشياء بسلاسة للاعب، وجذب المزيد من اللاعبين الجدد؟

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وتعد قائمة الإصلاحات والتعديلات طويلة جدًا بحيث لا يمكن إدراجها بشكل كامل، ولكن كان أبرزها مشاكل الاصطدام على PS4، حيث أشار رئيس الخدمة الحية تشاد روبرتسون قبل بضعة أيام إلى أنه حدد أسباب "انهيار القوة" التى عانى منه البعض، وبعد التحقق أكد العمل حاليا على تعديل كافة هذه المشكلات.