شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط للاستحواذ على شبكة تلفزيونية بقيمة 3.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "engadget" التكنولوجى أن شركة أمازون تحاول الاستحواذ على شبكة بانكيز الرياضية الترفيهية (YES).

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ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تزعم التقارير أنه فى حين أن شركة أمازون تكمل صفقة لتصبح المالك الأكبر لشبكة يانكيز الرياضية الترفيهية، فإن الأمازون وستضطر لدفع نحو 3.4 مليار دولار لشركة Fox المالكة للشبكة البرياضية من أجل الحصول عليها.

وكانت YES الشبكة الرياضية الإقليمية الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية، إذ بلغ متوسط عدد مشاهدات مباريات Yankees على YES نحو 326000 مشاهدة فى الموسم الماضى.