شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد زيادة الطلب عليها.. تسلا تمد أوقات تسليم "Model 3" شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسابيع من انطلاق مبيعات "Model 3" ، قررت شركة تسلا مد أوقات تسليم سيارتها الكهربائية الجديدة بالولايات المتحدة لشهر كامل، وذلك مع تسليم طلبات جديدة فى غضون ستة إلى ثمانية أسابيع بدلاً من أسبوعين إلى أربعة.

ووفقا لما ذكره موقع "Engadget" التكنولوجى، قال متحدث باسم تسلا: "أحيانا تعديل أوقات التسليم يكون بناء على حجم الطلب".

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ولا تعد هذه الخطوة مفاجأة ، حيث حذر إيلون مسك رئيس الشركة من قبل أن الإنتاج لن يكون جاهزا حتى منتصف عام 2019، ومع ذلك تم طرح السيارة فى فبراير، مما سيجعلها تواجه تحدى الحفاظ على تدفق العملاء الجدد.