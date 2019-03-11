كيف تقوم بتحويل الفيديوهات بإستخدام VLC

برنامج VLC هو واحد من البرامج المجانية والتي تقدم الكثير من المميزات والفوائد وهذا ما جعل جميع مستخدمي ويندوز 10 يفضلونه على كثير من البرامج الأخرى التي قد تقدم نفس المميزات الخاصة به .

أحد هذه المميزات المجهولة والتي قد لا يستخدمها الكثيرين هي إمكانية التحويل بين صيغ الفيديوهات وتغييرها ، بالطبع عندما تدمج خاصية مهمة مثل هذه مع برنامج يدعم بالفعل كل أنواع الصيغ الموجودة لتشغيل الفيديو فإنك ستحصل على نتيجة أكثر من مذهلة وأداة فريدة من نوعها ولا تضاهيها أداة أخرى قد تنقذك عندما تحتاج إلى تحويل صيغة ملف فيديو أو غيره .

طريقة التحويل بين الصيغ

في البداية عليك أن تفتح برنامج VLC Media Player

إضغط على كلمة media في الأعلى ومنها إختار Convert/save أو ببساطة إضغط على زر CTRL + R

فورما تفتح النافذة الصغيرة إضغط على زر ADD لتتمكن من إضافة الملف الذي ترغب في تحويله وإذا كان هناك ملف للترجمة يمكنك إختياره أيضاً .

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يمكنك تكرار العملية ايضاً لتضيف مجموعة من الفيديوهات وليس فيديو واحد

إضغط بعدها على زر Convert/Save لتحصل على الشاشة التالية والتي ستختار منها الصيغ والجودة وغيرها

إضغط بعدها على Start لتبدأ العملية ولتتمكن من متابعتها من خلال قائمة الـ Playlist الخاصة بالبرنامج .

لماذا تحتاج لتحويل الصيغ ؟

كما قلت سابقاً فالبرنامج يدعم مجموعة كبيرة من الصيغ ويمكنك التحويل بين مجموعة كبيرة من الصيغ المختلفة والتي تختلف في الحجم والمميزات والدعم عبر مختلف البرامج.هذه الخاصية ستفيدك إن كنت لا تمتلك تلفاز ذكي وفي حاجة لتشغيل بعض الملفات عليه أو مشاهدة حلقة قمت بتنزيلها سابقاً لأي محتوى ولكن تلفازك لا يدعم الصيغة التي قمت بالتحميل من خلالها لذا فإنك تقوم بالتحويل للصيغ التي يدعمها تلفازك كما تتمكن من دمج الترجمة بالملف حتى لا تعاني مع مشاكل الترجمة ، بالطبع قبل أن تقوم بالتحويل إلى صيغة بعينها عليك أن تتأكد من الصيغ التي يدعمها تلفازك وعليك أن تتأكد من أن الترجمة تعمل بشكل جيد ومتناسق مع الفيديو الذي قمت بتحميله لأن اي خطأ في الترجمة سيعني أنك ستعيد العملية من الأول .