شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ماسنجر وفايبر.. Slack يختبر ميزة "الوضع الليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل كل من تطبيقى ماسنجر وفايبر مؤخرا على ميزة "الوضع الليلي"، إلا أن أحدث تقرير أشار إلى أن تطبيق Slack، يختبر توفير هذه الميزة على منصتى أندرويد أو iOS.

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فإنه يمكن للمستخدمين ضمن برنامج اختبار النسخة التجريبية من Slack الحصول على هذه الميزة، كما يمكن الانضمام إلى هذا الإصدار التجريبى، وذلك من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق، ثم التمرير نحو الأسفل، واختيار "الانضمام إلى الإصدار التجريبي".

ويمكن للمستخدمين فى ذلك الوضع التبديل بين الوضع العادى والوضع المظلم بشكل مباشر من داخل إعدادات التطبيق، حيث من المنتظر أن يصل هذا الوضع لجميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة.