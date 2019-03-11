شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تغريداته .. مستثمرون يقاضون رئيس تسلا "إيلون موسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاضى مجموعة من المستثمرين فى شركة تيسلا مديرها التنفيذى إيلون ماسك، حيث يرى المستثمرين أن تغريدات "موسك" تضر بالشركة نتيجة الأخطاء المتكررة التى يقع فيها.

ووفقا لما نشرته وكالة bloomberg الأمريكية، فطالبت الدعوى القضائية بضرورة منع "إيلون موسك" من الاستخدام غير المدقق لتويتر لمنعه من إطلاق التصريحات غير الدقيقة حول الشركة، خاصة وأن "موسك" ذكر فى عدد من تغريداته عن شؤون داخلية مثل توقعات الإنتاج السنوية من السيارات أو تأمين مصادر تمويل كافية.

يذكر أنه سبق وأن تم فرض غرامة مالية بقيمة 40 مليون دولار على "إيلون موسك"، وذلك كإجراء تسوية أدت للتخلى عن دوره كرئيس مجلس الإدارة، وذلك بسبب التغريدات التى نشرها فى وقت سابق حول تحويل شركة تيسلا إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها فى سوق الأسهم.