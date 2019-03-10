شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لإطلاق "يد تحكم" لخدمة الألعاب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير سابقة عن أن شركة جوجل تسعى لإطلاق خدمة بث ألعاب الفيديو، وذلك بالاعتماد على جهاز "كروم كاست"، إلا أن أحدث تسريبات تشير إلى تقديم جوجل لبراءة اختراع خاصة بـ"يد تحكم" بتصميم مألوف مقارنة مع يد التحكم لأجهزة بلاى ستيشن وإكس بوكس.

ووفقًا لما نشره موقع The verge الأمريكى، فمن المنتظر أن تعقد جوجل نهاية هذا الشهر مؤتمرا خاصا بمطورى الألعاب، قد تتحدث فيه عن خدمتها المنتظرة التى وصفها البعض بأنها ستكون بمثابة نتفلكس الألعاب، الأمر الذى يعنى أنها مبنية على نفس النموذج الربحى بطريقة الاشتراكات.

وأشار التقرير إلى أن براءة الاختراع الخاصة بيد التحكم تشير فى الأساس إلى نظام إشعارات خاص بيد التحكم، وظهر إشعار يخبر اللاعب عندما تتوفر اللعبة أو عند تلقيه إشعارًا ما أو تصدره الترتيب أو حتى طلب محادثة ودردشة مع لاعب آخر، وقد تم وضع صور توضيحية تخيلية لشكل يد التحكم مع توفر زر خاص بالميكروفون ما يشير إلى احتمال وجود المساعد الصوتى أيضًا.