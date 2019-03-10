5 تطبيقات مفيدة لمسؤولي خدمة العملاء

يعتبر قسم خدمة العملاء بأي مؤسسة هو الواجهة الرئيسية التي تمثل المؤسسة أمام العملاء حيث يقوم العاملون بهذا القسم بتلقي استفسارات العملاء والرد عليها ومساعدتهم في حل أي مشكلات تصادفهم بخصوص أي منتج أو خدمة تقدمها المؤسسة وذلك بشكل يومي تقريبًا.

ومن هنا تنبع أهمية تطوير أداء قسم خدمة العملاء بمؤسستك ودعم العاملين به بالأدوات الحديثة لتسهيل عملهم، ومن أهم هذه الأدوات هي تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لخدمة العملاء والتي تم تطوير العديد منها لغرض تسهيل أداء العاملين بهذا المجال.

إليك 5 تطبيقات مفيدة لمساعدة العاملين بقسم خدمة العملاء بمؤسستك:

1- تطبيق Zendesk Support

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يتيح لك هذا التطبيق الدخول إلى تذاكر دعم العملاء Customer Support Tickets الموجودة بحسابك على نظام خدمة العملاء الشهير Zendesk في أي وقت وأي مكان من خلال هاتفك الذكي، والقيام بتنظيمها وتصنيفها في مجموعات وكذلك الحصول على إشعارات لحظية بأي تحديثات تتم على حالة هذه التذاكر.

يمكنك من خلال التطبيق البحث بين التذاكر الموجودة وإرفاق صور وملفات بها، بالإضافة إلى استعراض تفاصيل كل تذكرة وتحديث موقفها.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Freshdesk

تستطيع من خلال هذا التطبيق الدخول إلى تذاكر دعم العملاء الموجودة بحسابك على نظام خدمة العملاء Freshdesk وتنظيم التذاكر بحسب الأولوية للرد عليها من خلال الهاتف وكذلك تحديث حالة هذه التذاكر، كما يمكنك إرسال تذاكر محددة لمسؤولي خدمة العملاء الموجودين بمؤسستك للرد عليها.

يوضح لك التطبيق أيضًا مقدار الوقت الذي قضيته للتعامل مع كل تذكرة، كما يتيح لك حذف التذاكر وإيقاف الرسائل المزعجة، والحصول على تحديثات فورية بخصوص حالة كل تذكرة تم تحديثها.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

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3- تطبيق Zoho Desk

يمكنك الدخول إلى حسابك على نظام Zoho Desk لخدمة العملاء من خلال هذا التطبيق، والذي تم تصميمه لتسهيل عمل مسؤولي خدمة العملاء حيث يقوم بعرض تذاكر طلب الدعم الواردة من العملاء في شكل محادثات بحيث يستطيع أي مسؤول خدمة عملاء متابعة تحديثات كل تذكرة بسهولة.

يعمل مركز الإشعارات بالتطبيق على إمدادك بتحديثات لحالة كل تذكرة دعم، كما يمكنك تصنيف التذاكر بحسب الميعاد المحدد للرد عليها، ويوفر لك أيضًا إمكانية استلام ملفات مرفقة مع التذاكر وترحيلها لأقسام أخرى داخل المؤسسة أو إعادة تعيينها لمسؤول آخر.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Drift

هذا التطبيق يتيح لك إجراء محادثات فورية مع زوار موقعك حيث يمكنهم طرح أسئلة على مسؤول خدمة العملاء المتواجد على الموقع والذي يمكنه الرد عليهم عبر هذا التطبيق من أي مكان وفي أي وقت من خلال هاتفه الذكي.

تطبيق Drift سيساعدك على زيادة معدل تفاعل زوار الموقع وإعطائهم انطباع جيد عن مؤسستك من خلال تعزيز أداء قسم خدمة العملاء لتوافر إمكانية الإجابة الفورية عن استفساراتهم وهو ما قد لا توفره العديد من المؤسسات الأخرى المنافسة لك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

5- تطبيق HappyFox

يمكنك من خلال هذا التطبيق استعراض التفاصيل الكاملة وتاريخ كل تذكرة طلب دعم تَرد من العملاء، كما يمكنك فلترة التذاكر وفقًا للفئة أو الحالة، ويمكنك أيضًا الاستجابة لأي تذكرة وتحديث حالتها في أي وقت وأي مكان.

تستطيع أيضًا إضافة ملاحظات خاصة لأي تذكرة للتعاون مع باقي أعضاء فريق خدمة العملاء بمؤسستك، كما توجد بالتطبيق لوحة تحكم خاصة لعرض البيانات الهامة الخاصة بتذاكر الدعم.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.