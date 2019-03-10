عائدات TSMC تنخفض نسبياً في فبراير مقارنة مع العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت الشركة التايوانية العملاقة TSMC، و المتخصصة في الإلكترونيات و أشباه الموصلات، عائدات مالية جيدة لشهر فبراير من العام الحالي 2019، و وصلت عائدات الشركة إلى 1.97 مليار دولار.

رغم ذلك، فإن هذا الرقم يُشكل تراجعاً بنسبة 3.7% عما تم تحقيقه في فبراير 2018، و قد قدرت الشركة مجموع العائدات التي سيتم تحقيقها في الربع الأول من هذا العام لتتراوح بين 7 و 7.1 مليار دولار، و هذا أقل مما تم تحقيقه في العام الماضي من 7.3 إلى 7.4 مليار دولار.