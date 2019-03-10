ألعاب Candy Crush تُحقق عائدات بقيمة 118 مليون دولار في الشهر الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - تستمر سلسلة ألعاب Candy Crush الأيقونية من King (التي تملكها حالياً شركة آكتفيجن بليزارد) بتحقيق العائدات الضخمة، و وفقاً لآخر تقريرٍ من وكالة Sensor Tower، فقد حققت جميع ألعاب Candy Crush عائدات بقيمة 118 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، و بزيادة سنوية وصلت إلى 20% مع ما تم تحقيقه في فبراير 2018.

Candy Crush Saga لوحدها حققت عائدات بقيمة 74 مليون دولار، اما Candy Crush Soda Saga فقد حققت عائدات وصلت إلى 27.4 مليون دولار. Candy Crush Jelly Saga حققت عائدات بقيمة 5.1 مليون دولار، أما Candy Crush Friends Saga فقد وصلت عائداتها إلى 11.1 مليون دولار.