تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. نفق تحت مكتب زوكربيرج لتهريبه وعلماء يتوصلون لوزن مجرتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتابع اليوم كل ما جرى فى عالم التكنولوجيا، ولم تصادفك أهم وأبرز الأخبار التى طرأت على مدار اليوم، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه القضايا، وعلى رأسها كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" عن وجود نفق أسفل مكتب زوكربيرج لمساعدته على الهروب أوقات الطوارءى واستعانة الشبكة الاجتماعية بنحو 6000 ألف فرد أمن لتأمين موظفيها، وفيما يلى أبرز هذه الأخبار اليابان تطلق تطبيقاً للتنبيه بالكوارث بـ11 لغة مختلفة بعد حادث يوتيوب.. فيس بوك تستعين بـ6 آلاف فرد أمن لتأمين وحماية موظفيه فيس بوك يضطهد النساء.. الشبكة الاجتماعية تحظر إعلانات لمنتجات نسائية تقرير: مؤسس فيس بوك لديه نفق سرى تحت مكتبه للهروب فى حالات الطوارئ Advertisements نسخة الآيباد المقبلة من أبل ستمتلك ميزة Touch ID ومنفذ السماعات تفتكر مجرة درب التبانة وزنها قد إيه؟ بحث جديد يكشف فيس بوك يوفر واجهة مستخدم جديدة باللون الأبيض لتطبيقاته

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