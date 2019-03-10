تكنولوجيا: تقنية التعرف على الوجه في Galaxy S10 يمكن إختراقها بصورة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy S10 مع تقنية متطورة للتعرف ومسح الوجه لفتح قفل الهاتف، إلا أن هذه التقنية يمكن إختراقها بعرض مقطع فيديو لصورة المستخدم وفقاً لتجربة عملية أجريت مؤخراً على كفاءة التقنية.

تخطت طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy S10 الجديدة الأرقام التي وضعت من قبل سامسونج وفقاً لما جاء في أحدث التقارير التي نشرت على شبكة الإنترنت، إلا أن تقرير أخر عن تقنية التعرف على الوجه في الهاتف بدأ في الإنتشار على شبكة الإنترنت يؤكد على إمكانية إختراق وخداع الكاميرة بمقطع فيديو للمستخدم.

ولقد أجريت نفس التجربة على تقنية التعرف على الوجه في هواتف Galaxy S10 من قبل موقع Verge و Lewis Hilsenteger، حيث تم إختراق تقنية التعرف على الوجه بمقطع فيديو تم تشغيله على هاتف أخر من مسافة قصيرة جداً.

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من جانب أخر إستطاعت Jane Wong إختراق تقنية التعرف على الوجه في هاتف Galaxy S10 من خلال التشابه الكبير مع شقيقتها في ملامح الوجه مما أدى بالتأكيد إلى إرباك الهاتف وفتح القفل في النهاية.

يذكر أن هاتف Galaxy S10 جاء بإختيار في آداء سريع في تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف لدعم المستخدم بتجربة أسرع في فتح الهاتف إلا أنه يخفض من نسبة الآمان في تقنية التعرف على الوجه، لذا تشير التوقعات إلى أن التجارب التي أجريت على تقنية التعرف على الوجه إعتمدت على هذا الإختيار.

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