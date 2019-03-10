تكنولوجيا: مراجعة لكرت الشاشة GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Gigabyte مؤخرًا كرت الشاشة GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro والمخصص للاعبين والذي يتميز بأداء مذهل ورائع وسعر معقول (390 دولار). وتعتبر شركة Gigabyte من أحد الشركات العملاقة في مجال معدات الحواسيب، حيث أنها معروفة منذ فترة طويلة بتصنيعها لأفضل الكروت.

وتعتبر نسخة RTX 2060 هي الأفضل في عالم الـ RTX لأنها تقدم أشياء مذهلة مقارنةً بالسعر، وعلاوةً على ذلك، فهي تقدم ميزات إضافية غير موجودة بالـ Founder Edition. فعلى سبيل المثال، ستعطيك هذه النسخة تردد أعلى من التردد الموجود بالـ Founder Edition، حيث يبلغ ترددها 1830 ميجاهرتز مقابل 1680 ميجاهرتز.

هذه النسخة تحديدًا هي نسخة الـ OC أي الـ Over Clock، أضف على ذلك أنها نسخة الـ 6gb. ومن الجدير بالذكر أنها ستستمد الطاقة من الـ 8Pin*1، لذا عليك التأكد من أن مورد الطاقة الخاص بك لا يقل عن 500 واط. كما عليك أيضًا الانتباه إلى مقاييس أبعاد هذا الكرت، فمن الوارد ألا يتوافق مع صناديق الحاسبات المكتبية وذلك لأنه يعتبر أطول بعض الشيء مقارنةً بالـ Founder Edition.

ويرجع السبب وراء طوله هذا إلى إضافة بعض التقنيات الجديدة إليه والغير موجودة بالـ Founder Edition، بما في ذلك الـ WindForce وهي الثلاثة مرواح الموجودة بالكرت والمسئولة عن التبريد والتهوية، وبهذا فقد تم تحسين نظام التبريد مقارنةً بالنسخة القياسية.

ولكن صراحةً، لم يضف نظام التبريد الجديد هذا فارقًا كبيرًا إلى الكرت من ناحية مستوي الحرارة، إذ انه لم يتخطى حاجز الـ 40 درجة مئوية مع الاستخدام العادي، وعند الاستخدام المكثف كان 65 درجة مئوية.

ولكن مع ذلك، فهو لايزال ممتاز من ناحية الأداء خاصةً مع الاستخدام المكثف والمتواصل للألعاب، لذا فهذا يعتبر معدل ممتاز. كما أنه لن يتم تشغيل المراوح إلا بعد فترة طويلة جدًا من الاستخدام، وعلاوةً على ذلك، فإن المروحة الموجودة باليمين تدور عكس المروحة الموجودة باليسار، والهدف من ذلك هو ألا يكون هناك اضطراب في توزيع الهواء.

ومن ناحية التصميم، فإن الكرت يأتي بتصميم جميل مع اللون الأسود والرمادي. وبالإضافة إلى أن اللوحة الخلفية المعدنية توفر شكلًا متناسقًا، فهي أيضًا تعزز بنية الكرت لتوفير الحماية الكاملة. كما يضم الكرت ثلاثة منافذ من نوع DisplayPort 1.4 بالإضافة إلى منفذ واحد من نوع HDMI 2.0b، ولكن لا يوجد منفذ USB-C.

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وعلى صعيدًا أخر، يوفر نظام RGB FUSION 2.0 الموجود بالكرت إمكانية تخصيص 16.7 مليون لون والعديد من تأثيرات الإضاءة، ويمكنك اختيار تأثيرات الإضاءة أو المزامنة مع أجهزة AORUS الأخرى.

أما بالنسبة للأداء واللعب، فإن الكرت قوي بما فيه الكفاية ليسمح لك باللعب بـ 1440 بكسل في إعدادات عالية أو 1080 بكسل، وبدقة 4K مه بعض الألعاب.

ونظرًا إلى أن هذه البطاقة عبارة عن بطاقة RTX، فستحصل على ال Ray Tracing والـ DLSS. فعند ضبط الإعداد على 4K وتكوين الـ Ray Tracing، ستحصل على 33 إطار بالثانية وبدونها ستحصل على فوق الـ 44 إطار في الثانية. ومع هذا المعدل من الإطارات يمكننا القول إن هذا الكرت قادر على اللعب بدقة الـ 4K.

ولكن في نفس الوقت عند ضبط الإعداد على 1440 بكسل مع تكوين ال Ray Tracing، سوف تحصل على فوق الـ 56 إطار بالثانية، وبدونه ستحصل على 77 إطار بالثانية. وبهذا، فإن هذا الكرت بالفعل جبار وممتاز.

0.00 بالمقارنة مع هذه النسخة والنسخة القياسية، فإن هذه النسخة تتفوق عن الأخرى بنسبة بسيطة جدًا، أي بحوالي 9 بالمئة من ناحية الأداء والصوت والمراوح والحرارة. ولكن إذا كنت ترغب في أن تحصل على نظام تبريد أفضل بفارق بسيط، فإن هذا الكرت لن يخيب أملك على الإطلاق. 9.0/10 الإيجابيات تردد 1830 جيجاهرتز.

ثلاثة مراوح WindForce.

أداء مذهل.

لوحة معدنية قوية.

سعر معقول. السلبيات الافتقار إلى منفذ USB-C.

لا يوجد دعم لـ NVLink.

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