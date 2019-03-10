تكنولوجيا: تقرير يؤكد دعم بعض رقائق Qualcomm لدقة تصل إلى 192 ميجا بيكسل في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مطوري XDA عن تسريبات جديدة حول مواصفات الجيل الحالي من رقائق كوالكوم، والذي يشير إلى دعم الرقائق إلى دقة تصل إلى 192 ميجا بيكسل في الكاميرة.

تأتي الكثير من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا في الآونة الأخيرة، بينما تدعم الكثير من الهواتف أيضاً الكاميرات المتعددة التي وصلت إلى 5 كاميرات في هاتف Nokia 9 PureView، ومن المتوقع أن تستمر تقنية الكاميرات في التطور بشكل سريع في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، مما يتطلب آداء أفضل بالتأكيد في المعالجات يواكب هذا التطور السريع.

وقد بدأت شركة كوالكوم بالفعل في تطوير الرقاقات بآداء ومواصفات تتوافق مع حاجة السوق والشركات المصنعة للهاتف، حيث كشفت ملفات ISP التي تم تسريبها عبر مطوري XDA عن تفاصيل دقيقة في تطبيق Google Camera، مع تفاصيل أكثر دقة عن كفاءة الكاميرة الآحادية والمزدوجة في الأجهزة، إلى جانب تفاصيل حول التصوير بالحركة البطيئة، وأيضاً تقنية التركيز التلقائي Hybrid.

ولقد جاءت في التسريبات أيضاً تفاصيل حول رقاقات كوالكوم الحالية، حيث أكدت التسريبات على دعم بعض الرقاقات حتى دقة 192 ميجا بيكسل في الكاميرة، والتي يأتي من بينها رقاقات Snapdragon 855، وSnapdragon 845، وSnapdragon 710، وSnapdragon 675 إلى جانب Snapdragon 670.

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وتشير التوقعات إلى أن هذه المواصفات تأتي من الناحية النظرية فقط، فحتى في حالة تطوير مستشعر بدقة 192 ميجا بيكسل في الهواتف الذكية، لن تدعم الرقاقة عند هذه المرحلة أي مستشعر أو كاميرة إضافية، حتى لو كانت كاميرة السيلفي.

أيضاً في حالة إدراج مستشعر بدقة 192 ميجا بيكسل بالفعل في كاميرة الهواتف الذكية، فسيؤدي بالضرورة إلى التضحية بمميزات أخرى في الكاميرة من بينها خفض التشويش في الإطارات المتعددة، لذا قد تصل تقنية كوالكوم في إصداراتها الأخيرة من الرقاقات إلى أعلى مستوى نظرياً، إلى أن هذه المواصفات لا يمكن تحقيقها بشكل عملي في الوقت الحالي، لكن تستمر جهود كوالكوم الملحوظة بالتأكيد لتطوير تقنية الرقاقات لمواكبة التطور السريع في تقنية الكاميرة في الهواتف الذكية.

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