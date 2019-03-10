الواقع الافتراضي قادم لمنصة Switch عن طريق Labo VR kit

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تردد سابقاً، تقنية الواقع الافتراضي قادمة بالفعل لجهاز شركة ننتندو الهجين Switch، و لكن بصورة غير متوقعة، و ذلك عن طريق حُزمة Nintendo Labo VR kit الموجهة للأطفال و صغار السن، و التي تستعمل شاشة الننتندو سويتش ذاتها مع الكرتون المقوى الذي يُمكن قصه و تركيبه.

الحُزمة الكاملة ستباع بسعر 80$، و فكرتها تبدو مشابهة لفكرة Google Cardboard، الحُزمة ستضم الكرتون المقوى الذي يثمكن من خلاله تركيب النظارات Goggles بالإضافة إلى 5 ألعاب أخرى. بالإمكان أيضاً اقتناء الحزمة الابتدائية بسعر 40 دولاراً، و التي ستضم الكرتون المخصص لتركيب VR Goggles و toy-con Blaster، مع اقتناء حزمتي توسعة بشكل منفصل و بقيمة 20 دولاراً لكل منهما، إذ تضم الأولى الكاميرا و Toy-con Elephant، أما الثانية فهي تحتوي على Toy-con Bird و Toy-con Wind Pedal.

موعد الإصدار هو 12 آبريل القادم.