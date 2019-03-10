عائدات HTC تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 2003!

فاطمة أيت طالب - دبي - لا زالت شركة HTC التايوانية تُعاني بشدة على صعيدٍ مالي، فقد انخفضت عائدات الشركة في شهر فبراير الماضي إلى أدنى المستويات منذ أن تم إدراج الشركة في سوق البورصة التايواني عام 2003.

و وصلت عائدات الشركة في الشهر المذكور إلى نحو 20.3 مليون دولار، و ذلك أقل بنسبة 76% مما تم تحقيقه في شهر فبراير من العام الماضي، في انخفاض حاد و شديد. و فيما يتعلق بيناير و فبراير معاً، فقد تراجعت العائدات بنسبة 72.8%.

HTC تتوقع تحسن الأمور مع طرح الهاتف HTC Exodus، بالإضافة إلى المزيد من طرفيات الواقع الافتراضي، على مدار العام.