فاطمة أيت طالب - دبي - يعود الإعلامي Brad Sams المُقرّب من شركة مايكروسوفت مع المزيد من الأنباء المثيرة، براد عن طريق تقرير جديد على Windows Central ذكر أن شركة مايكروسوفت ستقوم بإطلاق جهاز Xbox One S All-Digital Edition ليكون مخصصاً بالكامل لشراء الألعاب و المحتويات رقمياً و دون مشغل أقراص.
طبيعة جهاز Xbox One S All-Digital Edition ستجعل السعر أقل من السابق بسبب تقليل تكلفة الإنتاج، و من المتوقع أن تبدأ الحجوزات على الجهاز في شهر آبريل القادم، و من المتوقع أن يتم إطلاقه عالمياً في شهر مايو من هذا العام!
حسناً، هذه هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة طرف أول إطلاق جهاز ألعاب بلا مُشغل أقراص، و على سبيل المثال فإن سوني فعلتها مع جهازها المحمول PSP Go، و الذي فشل في الأسواق و رفضت العديد من المتاجر الكبيرة بيعه.
لكن السوق تغير كثيراً و من يدري، قد تنجح مايكروسوفت في فرض هذا النموذج بالفعل مع هذا الجهاز لو صح التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: الحجوزات المسبقة لجهاز Xbox One S بدون مشغل أقراص ستبدأ في آبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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