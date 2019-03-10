تقرير: الحجوزات المسبقة لجهاز Xbox One S بدون مشغل أقراص ستبدأ في آبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - يعود الإعلامي Brad Sams المُقرّب من شركة مايكروسوفت مع المزيد من الأنباء المثيرة، براد عن طريق تقرير جديد على Windows Central ذكر أن شركة مايكروسوفت ستقوم بإطلاق جهاز Xbox One S All-Digital Edition ليكون مخصصاً بالكامل لشراء الألعاب و المحتويات رقمياً و دون مشغل أقراص.

طبيعة جهاز Xbox One S All-Digital Edition ستجعل السعر أقل من السابق بسبب تقليل تكلفة الإنتاج، و من المتوقع أن تبدأ الحجوزات على الجهاز في شهر آبريل القادم، و من المتوقع أن يتم إطلاقه عالمياً في شهر مايو من هذا العام!

حسناً، هذه هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة طرف أول إطلاق جهاز ألعاب بلا مُشغل أقراص، و على سبيل المثال فإن سوني فعلتها مع جهازها المحمول PSP Go، و الذي فشل في الأسواق و رفضت العديد من المتاجر الكبيرة بيعه.

لكن السوق تغير كثيراً و من يدري، قد تنجح مايكروسوفت في فرض هذا النموذج بالفعل مع هذا الجهاز لو صح التقرير.