Nvidia تُعلن نهاية دعم خاصية 3DVision

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة سنوات كانت الشركات تعتقد أن تقنية العرض ثلاثية الأبعاد ستحقق ضجة كبيرة بين المُستخدمين، إلا أنها فشلت في جذب اهتمام الناس بالشكل المتوقع، و تخلت عنها الشركات تباعاً.
ها هي شركة Nvidia هي الأخرى تلحق بالركب و تُعلن نهاية الدعم لخاصية 3DVision التي توفرت لبطاقاتها الرسومية، شهر آبريل القادم سيشهد صدور آخر مُعرّف يدعم هذه الخاصية تحت الرقم 418، و عليكم الاحتفاظ به إن رغبتم في تشغيل الخاصية مستقبلاً.
بالإضافة إلى ذلك، سيبقى مُشغل الفيديو 3DVision Video Player مُتاحاً للتحميل بصورة مُستقلة حتى نهاية العام الحالي 2019.
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