كونامي تعمل على بناء مركز للرياضة الإلكترونية في العاصمة اليابانية طوكيو

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من سيليكونيرا أن شركة كونامي اليابانية، و التي تعرفها الجماهير من خلال ألعاب مثل PES و Metal Gear Solid، تعمل على بناء مركز جديد في العاصمة اليابانية طوكيو، سيتكون من اثني عشر طابقاً و طابق أرضي.

المبنى سيحمل الاسم Konami Creative Center، و سيقوم باحتضان أنشطة الرياضة الإلكترونية بالكامل، و سينتهي بناء المقر في نوفمبر القادم من الحالي. رئيس شركة كونامي Kimihiko Higashio أكد في خطابه أنه في المستقبل، سترى لاعبي الرياضة الإلكترونية جنباً إلى جنب مع الرياضيين الحقيقيين، إن لم يتفوقوا عليهم.

و أكد أنه بينما تتأخر اليابان عن أمريكا و أوروبا على هذا الصعيد، إلا أن هذا من منظورٍ آخر، يعني أن اليابان لديها فرصة كبيرة للنمو.