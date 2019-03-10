شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" تقاضى "أوكرانيين" وتتهمهما بسرقة بيانات المستخدمين وبيعها للمعلنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة فيس بوك دعوى قضائية ضد اثنين من الرجال الأوكرانيين بدعوى استخدامهما تطبيقات مسابقات "quiz apps" لسرقة بيانات مستخدمى فيس بوك الخاصة وإدخال إعلانات فى "آخر الأخبار"، حيث تتهم الدعوى كلاً من Gleb Sluchevsky وAndrey Gorbachov بإدارة نظام قرصنة لمدة سنوات.

ووفقًا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فبين عامى 2017 و2018، أغرى هذان الشخصين مستخدمى فيس بوك بتثبيت إضافات ضارة للمتصفح تقوم بعرض اختبارات "الشخصية والشعبية"، والتى أصابت ما يقرب من 63 ألف، من مستخدمى فيس بوك على المتصفحات، فيما يُزعم أن كلا من Sluchevsky وGorbachov كانا يعملان بأربعة تطبيقات على الويب بما فى ذلك "Supertest" و "FQuiz”، والتى تستهدف فى الغالب المستخدمين الروس والأوكرانيين

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ووفقًا لطلبات المحكمة، فإن التطبيقات عرضت مسابقات شخصية مثل "من أنت مصاصى الدماء الحديثة؟"، وكذلك اختبارات مثل "هل لديك دماء ملكية؟"

وقد استخدمت تطبيقات الويب ميزة تسجيل الدخول إلى فيس بوك، وتعهدت بجمع معلومات محدودة فقط، ومع ذلك، فإنها ستوجه المستخدمين بعد ذلك إلى تثبيت إضافات متصفح الويب التى تمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى حسابات المستخدمين على فيس بوك وحسابات الشبكات الاجتماعية الأخرى.