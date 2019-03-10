شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تفوز بـ47 جائزة أولى فى المؤتمر العالمى للأجهزة المحمولة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - HUAWEI Mate X وسلسلة حواسب HUAWEI MateBooKيستحوذان على اهتمام وسائل الإعلام العالمية

أعلنت هواوي عن فوز هاتف HUAWEI Mate X وسلسلة حواسيب MateBook HUAWEI بـ 47 جائزة كأفضل منتجات فى المؤتمر العالمى للأجهزة المحمولة 2019 بمختلف فئات منتجاتها التي احتلت صدارة قوائم المعرض.

حظي HUAWEI Mate X بإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام لقدرته على تقديم مزيج من المزايا المبتكرة ، تشمل دعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وشاشة قابلة للطي وتجربة استخدام غير مسبوقة. وحاز الحاسب HUAWEI MateBook X Pro أيضًا على اهتمام وسائل الإعلام واستحسانها لمواصفاته وابتكاراته الفائقة والتي تشمل أداءه القوي وشاشة FullView بمقاس 13.9 بوصة بدقة 3K، وبرنامج HUAWEI Share 3.0 الذي يتيح نقل البيانات بين أجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

حصل هاتف HUAWEI Mate X علي 31 جائزة خلال المؤتمر، حيث منحه موقع GSMA لقب « أفضل جهاز اتصال محمول جديد » في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، وذلك بفضل المفصل الميكانيكي علي شكل Falcon Wing، وقدراته الرائدة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس وتفاعله المبتكر مع المستهلك إضافة إلى تقنية الشحن فائق السرعة Huawei Supercharge.

منحت مواقع TechRadar وAndroid Central الهاتف الذكي HUAWEI Mate X جائزة «أفضل هاتف» في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، وقالت المواقع أنه الهاتف الذكي الذي حول الخيال العلمي إلى حقيقة واقعة. وتم تسليط الضوء علي التصميم المميز والأداء المذهل للمفصل الميكانيكي علي شكل Falcon Wing.

اختار موقع Tom's Guide الهاتف الذكي HUAWEI Mate X كأفضل جهاز في المعرض وقال أنه «ثري بالابتكارات التي تشمل الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس والبطارية المزدوجة سريعة الشحن.»

ومنح موقع Digital Trends هاتف HUAWEI Mate X لقب «أفضل تقنية ناشئة» في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، بسبب التقنيات المبتكرة المتوفرة فيه بالاضافة الي التصميم والشكل العصري.

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ومنحت مواقع Trusted Reviews وAndroid Authority هاتف HUAWEI Mate X جائزة «أفضل هاتف» في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، بفضل شبكة اتصال الجيل الخامس فائقة السرعة، وكاميرات لايكا وشاشة OLED المرنة.

وأطلق موقع TechAdvisor على هاتف HUAWEI Mate X لقب «الأفضل في المعرض» وقال إن هواوي «قدمت أعجوبة تقنية بتصميم رشيق ورقاقة تدعم شبكة الجيل الخامس.»

حصل حاسب HUAWEI MateBook X Pro علي 12 جائزة خلال المؤتمر، حيث منحته مواقع TechRadar وTrusted Reviews وAndroid Authority جائزة «أفضل جهاز» في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019، وذلك لأنه يجمع بين القدرات الفائقة والأداء القوي و التصميم الجذاب والنحيف.

بينما حصل حاسب HUAWEI MateBook 14علي 3 جوائز خلال المؤتمر، حيث منحته مواقع TechAdvisor وExpert Reviews وBig Tech Question (BTQ) جائزة «أفضل جهاز» في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019،و ذلك لأنه يجمع بين القدرات القوية الملحوظة بمجال الاتصال وشاشته المبهرة والأداء القوي و التصميم الجذاب والنحيف.

وإضافة إلى ذلك حاز الهاتف النقال HUAWEI Mate 20 Pro على جائزة «أفضل هاتف ذكي- من قبل لجنة التحكيم» من جوائز Glomo Awards تقديرًا لأدائه القوي ونظام كاميرته المميز وعمر بطاريته الطويل وحلول الشحن المبتكرة وتصميه الرائع.