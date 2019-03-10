شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة الآيباد المقبلة من أبل ستمتلك ميزة Touch ID ومنفذ السماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن نسخة الآيباد المقبلة من أبل ستمتلك نفس مميزات التصميم القديمة فى نسختها الجديدة من الآيباد، بشكل يشبه الطرازات السابقة من نفس خط الإنتاج رخيص الثمن، وذلك مقارنة مع آيباد برو، كذلك تسعى أبل للاحتفاظ بمدخل السماعات والاكتفاء بدعمه بخاصية بصمة الإصبع Touch ID.

ووفقًا لما نشره موقع macotakara الكورى، فقد جاءت هذه المعلومات بناء على تسريبات إحدى الشركات الموردة التى تتعامل معها شركة أبل، إذ أوضح التقرير أنه قد يطرأ تغيير على حجم الشاشة فى هذه النسخة لتصبح بقياس 10 بوصة، كما سيتم الإعلان عنها مع نسخة أخرى محدثة من iPad mini والتى لن تختلف كثيرًا فى الشكل الخارجى عن الطراز السابق له.

ووفقًا للمعلومات الحديدة، فإن أبرز المميزات لهذا الجهاز ستكون زيادة حجم الشاشة فقط، فيما يتوقع أن تكشف الشركة عن كلتا النسختين خلال حدث للشركة فى الأسابيع القليلة المقبلة.