تكنولوجيا: تعيين أحمد حمودة مديرا عاما لـ “أوبر مصر”

أعلنت شركة أوبر Uber عن تعيين أحمد حمودة مديراً عاماً لها في مصر، ليخلف عبد اللطيف واكد، والذي تم تعيينه مؤخراً مديراً عاماً لأوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان صحفي، عمل أحمد حمودة بأوبر منذ عام 2017، حيث تولى أدوارًا قيادية ضمن فريق العمليات بالشركة والتي شملت إطلاق أوبر سكوتر وأوبر إيتس في مصر، بالإضافة إلى دوره في تصميم برامج لدعم السائقين مثل برنامج التأجير التمويلي للسيارات.

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ومن المقرر أن يُشرف حمودة في منصبه الجديد على استراتيجية إتاحة و توسع منتجات جديدة من أوبر في مختلف أنحاء مصر.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أنا فخور بتولِي حمودة هذا المنصب الحيوي ليقود أحد أهم أسواق أوبر. نحن نثق به تماماً فى تحقيق رؤية أوبر وقيادة توسعاتنا فى مصر، حيث أنه بالفعل قد انخرط بفاعلية فى التخطيط، الاستراتيجية، والعمليات لأنشطة الشركة المحلية والإقليمية على مدى السنوات الماضية.”

وتعليقاً على تعيينه فى منصبه الجديد، صرح أحمد حمودة: “بصفتي شخصاً يؤمن تماماً برؤية أوبر فى ابتكار وسائل جديدة للتنقل تتميز بالسهولة وانخفاض التكلفة لمخاطبة ملايين المصريين، فإني أتشرف للغاية بأن أصبح واحداً من المساهمين الرئيسيين فى تحقيق هذه الرؤية. وقد شهدت عبر العامين الماضيين إطلاق خدمات أوبر سكوتر وأوبر باص، إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 200 ألف شخص، وهو ما يجعلني متفائلاً للغاية خلال الفترة القادمة.”

وقبل انضمامه لأوبر، عمل حمودة كنائب رئيس بنك الاستثمار سي أي كابيتال CI Capital، حيث برز دوره الفعال فى إدارة الدمج والاستحواذ. وحمودة هو عضو جمعية CFA ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.