Valve تقوم بتسريح 13 موظفاً منهم مهندسو الواقع الافتراضي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Valve الأمريكية، و التي تقوم بإدارة متجر Steam على الحاسب الشخصي، عن تسريح 13 موظفاً في الشركة، منهم موظفو الواقع الافتراضي، و يبدو أن الشركة قد قامت بإلغاء كافة المشاريع المتعلقة بالواقع الافتراضي، على الرغم من أنها ذكرت بأنها لا تنوي التخلي عن التقنية.
و لمن لا يعلم، فإن Valve هي الشريك لشركة HTC التايوانية في خوذة HTC Vive، واحدة من أوائل الطرفيات التي تم طرحها خصيصاً للمستهلكين. على أية حال، يبدو أن تقنية الواقع الافتراضي لم تحقق النجاح التجاري المأمول، و يبدو أن سوني ستبقى الداعم الوحيد للتقنية من خلال خوذة Playstation VR، التي تبيع بصورة أفضل من المنافسين نسبياً.
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