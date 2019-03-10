فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة و التقارير تتناول رغبة شركة Google في اقتحام سوق ألعاب الفيديو من خلال منصة بث سحابية مخصصة للألعاب و جهاز ألعاب مُخصص لاستضافة هذه الخدمة.
كما ترون، هذا هو تصميم أداة التحكم بناء على براءات الاختراع التي تم تسجيلها (و هو يعني أن التصميم النهائي لن يكون مطابقاً لهذا بالضرورة)، و يبدو أن غوغل ستقوم بتخصيص زر مستقل من أجل الدردشة الصوتية، و هناك زر أساسي، و زر للبث، بالإضافة إلى زر للإعدادات أو الاختيارات.
حسناً… لنرى كيف سيقوم جمهور اللاعبين باستقبال هذا المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر أول نظرة على أداة التحكم القادمة من Google لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.