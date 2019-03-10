أول نظرة على أداة التحكم القادمة من Google

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة و التقارير تتناول رغبة شركة Google في اقتحام سوق ألعاب الفيديو من خلال منصة بث سحابية مخصصة للألعاب و جهاز ألعاب مُخصص لاستضافة هذه الخدمة.

كما ترون، هذا هو تصميم أداة التحكم بناء على براءات الاختراع التي تم تسجيلها (و هو يعني أن التصميم النهائي لن يكون مطابقاً لهذا بالضرورة)، و يبدو أن غوغل ستقوم بتخصيص زر مستقل من أجل الدردشة الصوتية، و هناك زر أساسي، و زر للبث، بالإضافة إلى زر للإعدادات أو الاختيارات.

حسناً… لنرى كيف سيقوم جمهور اللاعبين باستقبال هذا المشروع.