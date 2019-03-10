حصة Nvidia من سوق البطاقات الرسومية تتجاوز 80%

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل عملاقة التكنولوجيا Nvidia سيطرتها شبه الكلية على سوق البطاقات الرسومية للحواسيب الشخصية و المحمولة، حيثُ أكّد تقريرٌ جديدٌ من Jon Peddie Research أن حصة الشركة قد ازدادت في الربع الأخير من العام 2018 على حساب منافستها اللدود AMD.

و بناءً على التقرير، فإن حصة Nvidia قد وصلت إلى 81.2% في سيطرة شبه كلية على السوق، أما حصة AMD فقد تراجعت إلى 18.8% فحسب. رغم ذلك، فإن الأداء في السوق ككل لم يكن جيداً، حيث تراجعت مبيعات البطاقات الرسومية المخصصة للحواسيب المكتبية بنسبة 20% في الربع الأخير من العام الماضي، و هو أكبر تراجع شهده هذا السوق منذ 10 سنوات.