فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل عملاقة التكنولوجيا Nvidia سيطرتها شبه الكلية على سوق البطاقات الرسومية للحواسيب الشخصية و المحمولة، حيثُ أكّد تقريرٌ جديدٌ من Jon Peddie Research أن حصة الشركة قد ازدادت في الربع الأخير من العام 2018 على حساب منافستها اللدود AMD.
و بناءً على التقرير، فإن حصة Nvidia قد وصلت إلى 81.2% في سيطرة شبه كلية على السوق، أما حصة AMD فقد تراجعت إلى 18.8% فحسب. رغم ذلك، فإن الأداء في السوق ككل لم يكن جيداً، حيث تراجعت مبيعات البطاقات الرسومية المخصصة للحواسيب المكتبية بنسبة 20% في الربع الأخير من العام الماضي، و هو أكبر تراجع شهده هذا السوق منذ 10 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر حصة Nvidia من سوق البطاقات الرسومية تتجاوز 80% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.