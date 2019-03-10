السماح باستخدام تطبيقين للواتساب في اجهزة الايفون

اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاحد، ان مستخدمي الايفون سيتمكّنون اخيرا من استخدام تطبيقين للواتساب في نفس الهاتف بصورة رسمية.
واوضح فريق المركز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "نسخة واتساب للاعمال ستتوفر لاجهزة الايفون في وقت قريب، والذي فيه مميزات خاصة مثل اللون المختلف والرد التلقائي والاجابة في اوقات معينة بعد العمل وغيرها".
وبيّن المركز انه "بالامكان الغاء مميزات واتساب للاعمال واستعماله كالواتساب الاعتيادي، واختيار رقم هاتف اخر لتفعيله، وحينها يمكن للشخص ان يستخدم تطبيقين للواتساب في نفس الهاتف".
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