يبدأ غدا ويستمر 8 أيام.. "برد العجوز".. طقس دافئ مشوب بالحذر

"دفء مشوب بالحذر"، سمة المرحلة الأخيرة الفاصلة بين فصلي الشتاء والربيع، وعندها يتجه الليل والنهار إلى التساوي في عدد ساعاتهما إلى أن يحين وقت حدوث الاعتدال الربيعي حول يوم 21 مارس من كل عام.

شهدت مصر ارتفاعا في درجات الحرارة يتزامن مع حلول شهر برمهات القبطى المعروف بدفء الأرض وإنباتها، وهو الشهر السابع من التقويم المصري القديم، وفي التقويم الجريجوري يبدأ من يوم 10 مارس إلى يوم 8 أبريل، وهو ثالث شهر من فصل النماء عند قدماء المصريين، وفيه ينحسر فيضان النيل وتبدأ المحاصيل في النمو في أرض مصر، واسم الشهر مشتق من مونت رمز...