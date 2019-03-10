شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا وتحقق تقدما فى تطوير الصواريخ الحاملة الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الأحد بنجاح، قمرا اصطناعيا للاتصالات، على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش- 3 بي) الصينى.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوى "وو يان شنج" ـ فى تصريحات اليوم- إن صواريخ "لونج مارش" الصينية أكملت بعملية إطلاق القمر الصناعى اليوم ووضعه فى المدار، 300 عملية إطلاق أرسلت خلالها أكثر من 500 مركبة فضائية إلى الفضاء منذ العام 1970.

وأضاف شنج: "هذه علامة مهمة فى تطور صناعة الفضاء الصينية"، موضحا أن سلسلة الصواريخ الحاملة (لونج مارش)، مسئولة عن نحو 96,4% من جميع عمليات الإطلاق التى نفذتها الصين.

وفى سياق متصل، أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات تحقيق تقدم ملحوظ فى تطوير التكنولوجيات الرئيسة للصواريخ الحاملة الثقيلة، حيث من المتوقع أن يقوم الصاروخ الحامل "لونج مارش-9" بأول رحلة لهذا النوع عام 2030.

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وأوضح خبراء الأكاديمية أن تطوير الصواريخ الحاملة الثقيلة ستحسن بشكل رئيس من قدرة دخول الفضاء الخارجى، حيث سيدعم الصاروخ الحامل لونج مارش-9 من تطوير صناعة الفضاء الصينى، واستغلال موارد الفضاء واستكشاف الفضاء العميق.

ويتميز الصاروخ الحامل لونج مارش-9 بجسم أساسى بقطر 9,5 متر مكعب، وبطول إجمالى بنحو 100 متر، وقدرة تحميل ستتراوح بين 50 إلى 140 طنا فى مدار الأرض المنخفض، و15 إلى 50 طنا فى مدار الآنتقال للقمر، و12 إلى 44 طنا فى مدار الآنتقال للمريخ.

ومن المتوقع أن يساعد الصاروخ الحامل الثقيل الصين على تحقيق الاستكشاف المأهول للقمر، وأخذ عينات من المريخ إلى الأرض، واستكشافات أخرى للفضاء العميق.

وانضمت الصين إلى نادى الفضاء فى 24 أبريل عام 1970، عندما أطلق الصاروخ الحامل (لونج مارش-1) القمر الصناعى الأول للبلاد، (دونغفانغهونج-1)، إلى المدار، حين كانت قدرة الحمل للصاروخ (لونج مارش) تبلغ 300 كيلوجرام فقط.