شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوردات بريطانيا يدعون لـ"سلطة رقمية" للمساعدة فى تنظيم الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزيد دعوة المملكة المتحدة للتنظيم الأكثر صرامة على شركات الإنترنت يوما عن الآخر، ولعل آخرها ما دعا له تقرير صادر عن لجنة من مجلس اللوردات إلى إنشاء "سلطة رقمية" مركزية تراقب تنظيم عالم التكنولوجيا خاصة عمالقة الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ففي حين أن الهيئة الجديدة ستسمح إلى حد كبير للمنظمات الفردية مثل Ofcom و ICO القيام بعملها، فإنها ستنسق تلك الجهود الأكبر وتوصي بـ "صلاحيات إضافية" إذا كانت هناك مشاكل كبيرة.

وطلب التقرير 10 مبادئ توجيهية لوضع القواعد، بما في ذلك المساءلة والخصوصية والشفافية وحقوق الإنسان وحماية الأطفال.

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وأراد اللوردات أيضا فرض "واجب رعاية" عام بين شركات الإنترنت، مما يتطلب منهم اتخاذ خطوات لمنع الأضرار التى قد يتسببوا فيها، كما أنها تهدف إلى معايير المحتوى بشكل أكثر وضوحًا من خلال نظام تصنيف مماثل للأسلوب الذي يحكم الأفلام البريطانية.

ودفعت اللجنة لمزيد من اللوائح المحددة، والتى منها أنه يجب على الشركات العمل على إعدادات الخصوصية والأمان بشكل أكثر صرامة.

وإذا كانت الشركة تتعامل مع البيانات، فسيكون مطلوبًا منها نشر تقارير الشفافية السنوية التى توضح كيفية تطويرها، وشرائها، واستخدامها، وتخزين معلوماتها السلوكية.