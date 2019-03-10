إنستاجرام تختبر ميزة جديدة للمشاهدة الجماعية

تختبر خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام ميزة جديدة للمشاهدة الجماعية بين مستخدميها، وهي الميزة التي أطلقتها شركة فيسبوك المالكة لإنستاجرام لمستخدميها في شهر تموز/يوليو الماضي تحت اسم “حفلة المشاهدة” Watch Party.

وفي التفاصيل أن جين مانشون وونغ، وهي متخصصة في اكتشاف المزايا التجريبية والثغرات الأمنية في التطبيقات المختلفة، اكتشفت مؤخرًا أن إنستاجرام تختبر ميزة “المشاهدة الجماعية” Co-Watching ضمن مكالمات الفيديو، وقالت في تغريدة على تويتر إنها تشبه “حفلة المشاهدة” الخاصة بفيسبوك ولكن لرسائل إنستاجرام الخاصة Instagram Direct.

ومن غير الواضح ما يمكن للمستخدمين مشاهدته في وقت واحد على إنستاجرام، ولكن يُعتقد أنه قد تأتي لمنح خدمة الفيديو الطويل الخاصة بإنستاجرام IGTV دفعة لتحظى بقبول أكبر بين المستخدمين، أو أنها قد تأتي لتوفير جو من التسلية بين مستخدمي الخدمة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المتوفرة عليها، خاصةً أن ميزة “حفلة المشاهدة” من فيسبوك تسمح بتشغيل أكثر من فيديو معًا.

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وفي كلتا الحالتين، فإن المشاهدة الجماعية قد تجعل الناس يشاهدون المزيد من الإعلانات، وتجذب المزيد من الاهتمام لمنشئي المحتوى الذين سيفوزون من خلال استغلال قاعدة مستخدمي إنستاجرام الهائلة لصالحهم من خلال جعل المستخدمين يقضون وقتًا أطول على الخدمة دون إجبارهم على النشر والمشاركة.

وأطلقت الشركة ميزة “حفلة المشاهدة” خصيصًا لمجموعات شبكتها الاجتماعية كطريقة جديدة للمستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك معًا في الوقت الفعلي. وبمجرد بدء “حفلة المشاهدة”، يمكن للمشاركين مشاهدة مقاطع الفيديو، سواء كانت مباشرة أو مسجلة، والتفاعل مع بعضهم البعض في نفس اللحظة.