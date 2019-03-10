IDC: سوق الحواسب الشخصية مستمر في الانخفاض حتى 2023

نشرت مؤسسة البيانات الدولية “آي دي سي” IDC تقريرًا جديدًا يتعلق بمستقبل سوق الحواسيب الشخصية، وقالت فيه إنها تتوقع أن تنخفض شحنات سوق الحواسيب، والتي تشمل الحواسيب الشخصية التقليدية والحواسيب اللوحية، بنسبة 3.3% في عام 2019.

وقالت الشركة في تقريرها إن انكماش السوق يأتي في أعقاب عام 2018، الذي شهد أيضًا انخفاضًا عامًا في الشحنات على الرغم من النمو الجيد للحواسيب الشخصية التجارية. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في حجم الشحنات طوال السنوات الأربع المقبلة، إذ سوف ينكمش السوق إلى 372.6 مليون وحدة في عام 2023 بمعدل انخفاض سنوي مركب بنسبة 1.2%.

وتتوقع IDC أن ينمو سوق الحواسيب المحمولة التي تأتي مع شاشة قابلة للفصل عن القاعدة التي تضم لوحة المفاتيح بشكل متواضع على مدار خمس سنوات مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6%. كما تعتقد الشركة أن هذه الفئة من المنتجات سيكون لها تأثير أقوى في القطاع التجاري حيث يركز البائعون اهتمامهم بشكل متزايد على قطاعي الأعمال والتعليم من أجل مبيعاتهم.

ومن المتوقع أن تحظى الحواسيب المحمولة من فئة “كروم بوك” Chromebook، التي تميل إلى أن تكون متمحورة حول التعليم، ببعض النمو، نظرًا لكون تلك الحواسيب من فئة الحواسيب القابلة للفصل. وسوف تستمر الحواسيب اللوحية بالانخفاض بمعدل انخفاض سنوي مركب يبلغ 4.4% مع تركيز السوق بشكل متزايد على مواسم العطلات. وقد أسفرت المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين عن المزيد من العلامات التجارية التي تقلل من وجودها أو تضطرها للخروج من السوق تمامًا.

وتتوقع IDC أن يستمر انخفاض سوق الحواسيب الشخصية التقليدية، حيث يقابل انخفاض الطلب على حواسيب سطح المكتب فرص جديدة للحواسيب المحمولة، هذا وسوف يشهد سوق الحواسيب الشخصية انخفاضًا طفيفًا مع معدل سنوي مركب بنسبة 0.4% بين عامي 2019 و 2023.

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ويُتوقع أيضًا أن تواجه أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، التي شهدت زخمًا خلال معظم عام 2018 ، بعض التحديات على المدى القصير حيث يتعامل السوق مع مخزون بطاقات الرسوميات الأقدم، وذلك تمهيدًا لتقديم أحدث العروض من شركة إنفيديا.

وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض سوق الحواسيب الشخصية خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الحواسيب المحمولة بعد النمو خلال العام الحالي. وتتوقع شركة IDC أن يتم إنجاز عدد كبير من مشروعات الترقية إلى نظام ويندوز 10، خاصةً مع انتهاء الدعم عن نظام ويندوز 7 مطلع العام المقبل.

وقال جاي تشو، مدير الأبحاث في برنامج مراقبة الحواسب الشخصية لدى IDC: “من المتوقع أن تشكل أجهزة الحاسب المحمولة ومحطات العمل المتنقلة والأجهزة اللوحية القابلة للفصل ما نسبته 53% من جميع شحنات الحواسيب الشخصية بحلول عام 2023”.

وأضاف تشو: “على الرغم من أن الحوسبة الشخصية تتم على عدد لا يحصى من الأجهزة والأماكن الناشئة مثل الحوسبة السحابية، إلا أن IDC تعتقد أنه لا يزال هناك مكان للأجهزة المحمولة التي يمكن أن تتطور لتناسب الأذواق المتغيرة مع الاحتفاظ بميزات مهمة ولكنها دون المستوى المطلوب مثل لوحة المفاتيح المادية”.