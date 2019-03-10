بزنس إنسايدر: زوكربيرج يملك ممرًا سريًا للهروب من الشركة في…

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، يملك ممرًا سريًا للهروب تحت قاعة المؤتمرات في مقر الشركة، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرك أنه أصبح؛ بسبب شركته، يواجه خطر التعرض للكثير من الكارهين.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع “بزنس إنسايدر” Business Insider، أن زوكربيرج كان لا يدرك أهمية الحماية ويصر على التجوال وحده في بادئ الأمر وذلك مطلع العقد الحالي، إذ كان يقرر من تلقاء نفسه الخروج من المكتب، أو الذهاب لممارسة رياضة العدو، أو إلى الحانة، تاركًا موظفيه الأمنيين يهرعون ليؤدوا مهمة حمايته.

ونقل الموقع عن أحد مصادره قوله: “لقد كان في منتصف العشرينات من عمره … كان يطور برنامجًا يعتقد أنه كان جيدًا … في الوقت الذي لم يكن يدرك فيه أن هناك كارهين يتربصون به”. ثم أدرك زوكربيرج الخطر المحدق به، فأصبح الملياردير الشاب أكثر قبولًا للحضور المستمر للحماية الأمنية. وأصبحت أنماط حياته التي تتم مراقبتها عن كثب أكثر شبهًا برئيس دولة أكثر من مجرد مهندس نموذجي يبلغ عمره الآن 34 عامًا، حيث تعكس الممارسات الأمنية الأكثر صرامة الزيادة في تحصينات فيسبوك على مر السنين.

وذكر التقرير أن الحماية لا تنطبق على زوكربيرج وحده، إذ تعمل فيسبوك على حماية عشرات الآلاف من الموظفين والعمال المتعاقدين، وهي تعاني من صراع بين الحفاظ على بيئة العمل الحرة للمهندسين، وبين حماية أمن موظفي واحدة من أكثر الشركات جدلًا حول العالم.

أما زوكربيرج، فهو فعلًا يخضع على غرار رؤساء الدول لحماية أمنية مشددة خارج منزله، وإن قرر الذهاب إلى أي مكان فإن فريقه الأمني يسبقه إليه للتأكد من أنه آمن، كما يقوم الفريق بمراقبة حركة المرور وتعديل طريقه إن لزم الأمر. وخلال الاجتماعات، فإن الحرس ينتشرون بين الموظفين بملابس مدنية للتصرف بسرعة إن حاول أحدهم إيذاء زوكربيرج.

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ولا يعمل زوكربيرج عادة في مكتب محاصر مثل مسؤول تنفيذي تقليدي. وبدلاً من ذلك، فإن طاولته المعتادة تقع في الطابق الأرضي لمقر فيسبوك، ولكن موظفي الحماية يجلسون بالقرب من الطاولة أثناء عمله في حالة وجود تهديدات أمنية. ومع أن مكاتب فيسبوك تُبنى فوق مرآب سيارات الموظفين مباشرةً، إلا أنه يُمنع أن تقف أي سيارة تحت مكتب زوكربيرج، بسبب المخاوف من خطر السيارات المفخخة.

وتمتاز قاعة المؤتمرات الكبيرة ذات الجدران الزجاجية في وسط المساحة بالقرب من مكتبه بأنها مزودة بنوافذ مقاومة للرصاص وزر طوارئ. وهناك أيضًا شائعة مستمرة بين موظفي فيسبوك مفادها أن لديه ممرًا سريًا يؤدي إلى مرآب السيارات لإخلائه بسرعة في حالة الخطر.

ونقل التقرير عن موظفي فيسبوك أن فريق الحماية يتكون 70 شخصًا بقيادة العميل السابق في الخدمة السرية الأمريكية، جيل ليفنز جونز. وفي شهر تموز/يوليو الماضي، وافقت إدارة فيسبوك على تخصيص 10 ملايين دولار لحماية زوكربيرج وعائلته لمدة عام.

يُشار إلى أن زوكربيرج، الذي يحظى بشعبية واسعة مع أكثر من 118 مليون متابع على صفحته على فيسبوك، يواجه أيضًا بسبب سياسات الشركة والفضائح المتكررة تهديدات شديدة، إذ يتلقى العديد من التهديدات بالقتل كل أسبوع، ويقوم الفريق الأمني بمراقبة الشبكة لاكتشاف التهديدات.