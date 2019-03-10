منتدى سامسونج التاسع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 يستعرض أحدث ابتكارات الشركة

دبي - الخليج 365 :

استعرضت سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال منتداها التاسع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي أُقيم في مدينة أنطاليا بتركيا، أحدث ابتكاراتها الذكية والمتقدمة في عالم التكنولوجيا والهادفة إلى تعزيز أسلوب حياة المستهلكين عبر المنطقة. واستناداً إلى إرثها العريق وريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا، تلتزم سامسونج بتوفير تقنيات رائدة ترسم معالم مرحلة جديدة من الابتكار القائم على التكامل الذكي عبر منظومتها المتطورة من الأجهزة والتقنيات الحديثة بهدف تزويد المستهلكين بتجارب مصممة خصيصاً لإحداث تحولات إيجابية في حياتهم اليومية.

وتتويجاً لـ 10 سنوات من الابتكارات الفريدة في عالم الهواتف الذكية، يضع هاتف Galaxy S10 معايير جديدة لمفهوم الهواتف الذكية من خلال تعزيزه بتقتيات ووظائف اتصال أكثر ذكاء من شأنها أن تعيد صياغة مفاهيم المستخدمين حول ما يمكن للهاتف الذكي أن يقدمه. وتماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين حياة الناس نحو الأفضل وتمكينهم من فعل المزيد من الأشياء التي يحبونها، عكست سامسونج في ابتكاراتها الجديدة 50 عاماً من الخبرة والريادة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وعرضت سامسونج خلال المنتدى مجموعة من منتجاتتها الجديدة بما في ذلك تلفاز "8K QLED" 98 بوصة وهاتفي Galaxy S10 وGalaxy Fold وثلاجتي 4 Door و Side by Side 3 Door إضافة إلى غسالة QuickDrive™ وجهاز تكييف ™Wind-Free. وبالإضافة إلى استعراض منتجاتها التكنولوجية الجديدة، سلطت الشركة الضوء على المزايا الجديدة التي سيحصل عليها المستخدمون من خلال دمج المساعد الرقمي الجديد Bixby 2.0 في تشكيلة تلفزينات QLED والذي يتميز بقدرات صوت محسنة وأكثر تفاعلية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وقال سونغ وان ميونغ، رئيس سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " تماشياً مع إرثنا العريق وسجلنا الحافل بالابتكارات الفريدة من نوعها التي ساهمت بإثراء حياة المستهلكين إلى جانب تزويدهم بقيمة حقيقية، واصلنا في سامسونج خلال العام الماضي العمل على دفع حدود الابتكار عبر جميع فئات المنتجات إلى مستويات وآفاق جديدة. وقد حرصنا في جميع منتجاتنا التي طورناها للعام 2019 على توفير خصائص ذكية ومبتكرة مع مستوى عالٍ من التكامل بهدف المساهمة في إحداث تحولات إيجابية في حياة الناس عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب إتاحة المجال أمام المستهلكين لإنجاز المزيد من الأشياء والمهام بشكل سلس وأكثر ذكاء".

وأجرت سامسونج خلال فعاليات المنتدى برنامجها السنوي الذي يتيح للحضور تجربة المنتجات الجديدة ضمن جولة عبر كافة أقسام المنتجات التي طورتها سامسونج للعام 2019.

عصر جديد من التلفزيونات الأكبر والأكثر ذكاءً وتطوراً:

وسلّطت سامسونج الضوء على جهودها التي ركزت على دمج أحدث مكونات الأجهزة والبرمجيات بهدف إعادة صياغة المفاهيم التقليدية حول تجربة المشاهدة التلفزيونية. وقدّمت الشركة من خلال عرض مميز لتقنيتها الرائدة Micro LED رؤيتها لمستقبل شاشات العرض الذكية والمتقدمة، حيث تجسّد الابتكارات الجديدة طموح ورؤية سامسونج نحو تخطي كافة الحدود المتعلقة بالحجم والأبعاد التقليدية للتلفاز والانتقال إلى عصر التلفزينات الذكية التي توفر إمكانات لا متناهية وتجارب مشاهدة غامرة.

وكشفت سامسونج عن أحدث تقنياتها مع تلفزيون 8K QLED الذي يأتي بقياس 98 بوصة، حيث استعرضت الشركة تقنية العرض 8K ووظائفها المبتكرة التي تعمل على نقل تجربة المشاهدة إلى مستوى جديد من التميز لتشكل بداية مرحلة جديدة من الإمكانات في عالم شاشات العرض. وتوفر تشكيلة QLED للعام 2019 التي تأتي مع معالج بتقنية العرض النقطي بدقة 8K صور فائقة الدقة والوضوح وجودة عالية في التصميم إضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية بأحجام مختلفة أكثر من السابق. وسواءً كان المستخدمون يشاهدون المحتوى عبر خدمة بث أو أجهزة استقبال رقمي أو وصلة HDMI أو USB، أو حتى عبر النسخ المتطابق لشاشة الهاتف المحمول، يمكن لتقنية سامسونج الجديدة التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة 8K.

وبهدف تمكين المستهلكين من الاستمتاع إلى أقصى حد من تجربة المشاهدة التلفزيونية، حرصت سامسونج على توفير خدمات محتوى فريدة من نوعها استناداً إلى شبكتها العالمية الواسعة والمتنامية مع مزودي المحتوى. وفي عام 2019، تقدم سامسونج لعملائها في أكثر من 100 دولة حول العالم فرصة الاستمتاع بالأفلام التي توفرها خدمة iTunes Movies إلى جانب البرامج التلفزيونية. وستوفر هذه الشراكة المهمة للمستهلكين مزيداً من الخيارات فضلاً عن كونها تتيح لهم مشاهدة مشترياتهم من متجر iTunes إضافة إلى تصفح المتجر بأكمله بشكل سلس عبر أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سامسونج على توسيع منصتها الخاصة بالمحتوى حسب الطلب SmartPack VOD عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخطط سامسونج لتوسيع شراكات منصتها "سمارت باك" خلال السنوات القادمة بالتعاون مع أشهر مزودي المحتوى عبر المنطقة مثل "شاهد" و"ستارز بلاي" و"وياك".

كما عرضت سامسونج خلال المنتدى أحدث ابتكارات نظامها الصوتي Soundbar، حيث قدّمت الشركة، الإصدار الجديد Q70 Soundbar، الذي يعد الأحدث لعام 2019. ويعمل النظام الصوتي الجديد الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة "هارمان كاردون" على الارتقاء بتجارب المستهلكين السمعية والبصرية مع تقنيتي Dolby Atmos وDTS: X اللتين تعملان على توفير تجربة صوت غامرة ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية الصوت المعززة بالذكاء الاصطناعي على ضبط إيقاع الصوت في الوقت الحقيقي لتحسين جودته وتوفير وضعيات الصوت المثلى، بينما توفر تقنية 4K Pass-Through في الوقت نفسه جودة صوت مميزة ودقة عالية للصورة بهدف نقل المحتوى دون أي مساومة على تجربة الصوت المحيطي الحقيقية.

عصر جديد من الحياة الذكية والسلسة:

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وعرضت الشركة في منتداها هذا العام مجموعة من الابتكارات الجديدة التي تم تصميمها لتعزيز راحة المستهلكين وتمكينهم من الاستمتاع بحياة ذكية وسلسة عبر كافة أنحاء المنزل. وتقدّم هذه الابتكارات تجربة استخدام مميزة وفريدة من نوعها لتزويد المستهلكين بعالم متكامل من التجارب الذكية والمتصلة.

وتعمل ثلاجة سامسونج الجديدة رباعية الأبواب 4 Door المزودة بتقنية التبريد الثلاثي على توفير أقصى درجات النضارة للاطعمة والمحفظات داخلها ضمن درجة حرارة مثالية وإعدادت تحكم دقيقة. ويتيح ذلك للمستهلكين إمكانية الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول بفضل مستويات الرطوبة المثلى التي توفرها. ومع تقنية المساحة المرنة Flex Zone، توفر المقصورة التي يتم التحكم بها بشكل مستقل فوائد عديدة فضلاً عن كونها تحافظ على الطعام في درجات حرارة مثالية.

إضافة إلى ذلك، تم تصميم تشكيلة الثلاجات ثلاثية الأبواب Side-by-Side 3 Door الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلكين المتزايدة من حيث السعة والتصميم والراحة. وتم تصميم هذه الثلاجة بسعة كبيرة مع نظام التبريد الفريد من نوعه Twin Cooling System، حيث تعمل على تحسين درجة الحرارة ومستويات الرطوبة للحفاظ على نضارة الطعام لفترة أطول. وبفضل وضعيات درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً، تعتبر الثلاجات مثالية للغاية لا سيما فيما يتعلق بتوفير الطاقة بناءً على متطلبات المستخدم.

وكشفت الشركة أيضاً عن غسالتها QuickDrive™ بخصائصها الجديدة وتقنية الغسيل الثورية التي تقلل الوقت المطلوب لإنجاز دورة الغسيل بنسبة تصل إلى 50٪، دون المساومة على فعالية الأداء. وتسمح الغسالة الجديدة للمستخدمين ببدء دورة الغسل والتوقف عنها ومراقبتها من الأجهزة الأخرى المتصلة. كما تتميز الغسالة باحتوائها على مساعد الغسيل الذكي من سامسونج، والذي يستخدم تنقية الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات وإرشادات تلقائية للمستخدمين حول دورات الغسيل المثلى. ومع ميزة AddWash المميزة، يمكن للمستخدمين إضافة المواد والألبسة إلى دورة الغسيل، في أي وقت من الأوقات.

ويستخدم جهاز تكييف الهواء Wind-Free™ الذي طورته سامسونج نظام تبريد هو الأول نوعه من خطوتين والذي يعمل على خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير. وبفضل تعزيزه بتقنيات اتصال لاسلكية Wi-Fi، يمكن للمستخدمين التحكم بجهاز التكييف عن بعد.

عقد من الابتكارات المتواصلة

واحتفاءً بـ 10 سنوات من الابتكار في سلسلة Galaxy، استعرضت سامسونج منظومة من الأجهزة والهواتف الذكية التي تم تصميمها بهدف إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالقدرات والإمكانات التي يقدمها الهاتف الذكية كما لم يحدث من قبل. وبمناسبة مرور عقد كامل على إطلاق أول هاتف في سلسلة Galaxy S، تجسّد أجهزة Galaxy الجديدة دليلاً على إرث سامسونج العريق في تقديم ابتكارات فريدة من نوعها تلبي متطلبات واحتياجات العملاء.

تم تصميم هاتف Galaxy S10 للأشخاص الذين يحلمون بهاتفٍ ذكي فائق الأداء يمهّد الطريق نحو الجيل التالي من تجارب الهاتف المحمول من خلال شاشة العرض والكاميرا والأداء وذلك بهدف تمكين المستخدمين من فعل المزيد من الأشياء التي يحبونها. ويأتي Galaxy S10 بأفضل شاشة عرض من سامسونج حتى الآن، وهي أول شاشة عرض ديناميكية على مستوى القطاع. كما تتميز شاشة العرض في Galaxy S10 باحتوائها على أول ماسح بصمات لأصابع اليد بالموجات فوق الصوتية في الشاشة والذي يقرأ الخطوط ثلاثية الأبعاد لبصمة الإبهام لتحسين مستويات الحماية والأمان للهاتف. واستناداً إلى ريادة سامسونج في تطوير خصائص مبتكرة في كاميرا الهواتف الذكية، يقدّم Galaxy S10 تكنولوجيا جديدة للكاميرا بخصائص احترافية أكثر ذكاءً وتطوراً لتمكين المستخدمين من التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة. ومن خلال القدرات والمزايا الجديدة، يعد هاتف Galaxy S10 أكثر أجهزة سامسونج ذكاءً من الداخل إلى الخارج.

واستعرضت الشركة أيضاً هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Fold ، الذي أطلقته ليؤسس لفئة جديدة تضاف إلى ابتكاراتها في مجال الهواتف الذكية. ويتميز هاتف Galaxy Fold بأول شاشة عرض مرنة لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصة على مستوى العالم، والتي يمكن طيها لتصبح جهاز صغير الحجم مع شاشة عرض. ويقدم هاتف Galaxy Fold طريقة جديدة وفعالة لإدارة المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب والتواصل وغير ذلك الكثير، مما يمنح المستخدمين تجارب سلسة ومتقدمة وإمكانيات جديدة.

وأخيراً، تتوسع منظومة Galaxy بشكل أكبر خلال العام 2019 مع مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل ساعة Galaxy Watch Active وسوار Galaxy Gear Fit E وسماعات Galaxy Buds، حيث توفر هذه الأجهزة للمستخدمين تجارب ذكية ومريحة ومبتكرة إلى جانب تزويدهم بإمكانية تتبع ومراقبة جميع جوانب نمط حياتهم الصحي ومستوى ليقاتهم البدنية ليتمكنوا من الاستمتاع بحياة أكثر توازناً واتصالاً أثناء التنقل أو عند الراحة أو اللعب.