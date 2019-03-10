انت الان تتابع تفاصيل خبر دراسة طبية تحذر.. هذه مخاطر ارتفاع نسبة الذكورة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 03:35 مساءً - حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيراً للغاية على الرجال، وقد يؤدي إلى وفاتهم.

ووجد الباحثون، في دراسة نُشرت مؤخراً، أن الوفرة الطبيعية من الهرمون لدى الرجال مرتبطة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.

الباحثون حذروا من أن النتائج لها آثار على الرجال الذين يتناولون مكملات هرمون التستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة والدافع الجنسي، بحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

ومع ذلك، لم يتمكنوا من إثبات تسبُّب الهرمون مباشرةً في أمراض القلب، ودعوا إلى إجراء مزيد من التجارب.

وأجرى باحثون من المدينة الجامعية في نيويورك وجامعة هونغ كونغ هذه الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journal".

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الدراسة حللت بيانات 400 ألف من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، من دراسات سابقة وقاعدة بيانات "Biobank" في بريطانيا.

وأجرى الفريق بقيادة د. ماري سكولنج، تقييماً للجينات التي تتنبأ بمستويات التستوستيرون وصِلاتها بمشكلات القلب.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون الطبيعي لدى الرجال مرتبط بوضوح بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.

الفريق يقول إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، لتوضيح مدى صلة هذه النتائج بالمعدلات الأعلى لهذا الهرمون لدى الرجال أكثر من النساء.

واقترح الفريق أنه قد يكون من المفيد النظر فيما إذا كانت العلاجات الحالية التي تخفض التستوستيرون يمكن أن تساعد في الحماية من هذه الأمراض القاتلة.