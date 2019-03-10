تكنولوجيا: تطبيق Clean Master.. خصوصيتك في خطر مقابل تنظيف هاتفك!

رسائل غريبة ظهرت على شاشة هاتفي، منها: “اضغط هنا لحماية جهازك”.. وأخرى: “حمل هذا البرنامج سريعا لاكتشاف المزيد”!

شعرت بالقلق للغاية، ومرت مشاهد مسلسل “هذا المساء” أمامي، فكان يناقش قضية الهاكرز واختراق الهواتف وكيف يسعى بعض هواة البرمجة لاختراق الهواتف من خلال إرسال لينكات يضغط عليها المستخدم، مما جعلني أبحث عن تطبيق لتنظيف جهازي وتحسين أداءه، وبعد التجربة، سوف يسرد لك موقع “مشبك” التفاصيل والخطوات من عيوب ومميزات، ويفيدك إذا كنت تمر بمثل هذا الموقف…

تطبيق “Clean Master” ومميزاته الرائعة

يمكن للجميع تنزيل تطبيق “كلين ماستر” Clean Master من على “متجر جوجل” play store، إذا ما رغبوا في تنظيف هواتفهم وتحسين أداءها، وقد قمت بتنزيله على هاتفي بالفعل، وبدأت في تصفحة واستخدامه.

عند استخدامه، ظهر لي ثلاث أيقونات.. الأولى من أجل تحسين أداء الهاتف بالكامل، والثانية للألعاب والثالثة باسم Tap post الأيقونة الخاصة بالتطبيقات، وبجانب قدرته على تنظيف الجهاز واختراق الملفات التي مر عليها سنوات والصور لإزالتها لسعة التخزين، فهو أيضا يعمل على توفير اختصارات للتطبيقات على شاشة الهاتف.

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طريقة استخدام “Clean Master”

في البداية قمت بالضغط عليه بعد تنزيله، فظهر كلمة “تنظيف الآن” clean now.

عقب الضغط على “تنظيف الآن” clean now قام البرنامج بعمله، وظهرت قائمة بالتطبيقات الموجودة على هاتفي، وأعطيت له إشارة بالضغط على “تنظيف النفايات” clean junk، لتنظيف التطبيقات.

لا يأخذ البرنامج وقتا في أى خطوة، يحتاج فقط إلى الضغط على أي اختيار من القائمة الجديدة التي أظهرها على الهاتف، ومنها الـ notification , antivirus.

عند الرغبة في تنظيف التطبيق، قمت بالضغط على كل تطبيق على حدة، ثم على القائمة التي تظهر. وكمثال.. عند اختيار تطبيق واتساب WhatsApp، سوف يظهر لك قائمة بالصور والرسائل الصوتية، والصور والملفات التي قمت بإرسالها للآخرين، ويعطي لك خيارات إذا كنت ترغب في مسحها أو تخطيها.

بعد تكرار الخطوات السابقة على كل التطبيقات، وفر تطبيق “Clean Master” فحصا مجانيا للتطبيقات التي تسبب مشاكل للهاتف ومساحته وأداءه.

صحيح.. سوف يطلب منك تطبيق “Clean Master” تحديد المدة الزمنية التي ترغب في تنظيفها من على جهازك، أي سنة، شهر ، 24 ساعة، ويفضل سنة، لأنك ستكتشف أن مساحة هاتفك ضائعة بسبب الصور والمسدجات والفويس نوت.

عيوب تطبيق “Clean Master”

يخترق الخصوصية..

من الصعب استيعاب كيفية قدرة تطبيق “Clean Master على اختراق التطبيقات الأخرى والرسائل والصور المرسلة والمرسلة إلى الهاتف من عام وأكثر، فكونه يستطيع القيام بذلك، فهو أمر خطير للغاية لأنه من خلاله أيضا يستطيع أي شخص اختراق جهازك، خاصة إذا قمت ببيعه قبل مسح كل شيئ من عليه، بداية من التطبيقات وما بداخلها وصولا إلى الذاكرة وأرشيف البحث على جوجل.

من الصعب استيعاب كيفية قدرة تطبيق “Clean Master على اختراق التطبيقات الأخرى والرسائل والصور المرسلة والمرسلة إلى الهاتف من عام وأكثر، فكونه يستطيع القيام بذلك، فهو أمر خطير للغاية لأنه من خلاله أيضا يستطيع أي شخص اختراق جهازك، خاصة إذا قمت ببيعه قبل مسح كل شيئ من عليه، بداية من التطبيقات وما بداخلها وصولا إلى الذاكرة وأرشيف البحث على جوجل. يهلك البطارية وسعة الهاتف:

وجود تطبيق “Clean Master على شاشة الهاتف باستمرار يضر بالبطارية وسعة الهاتف أيضا، لذلك، يجب أن تستخدمه بعناية وحرص.

أخيرا.. بعد سرد تجربة موقع “مشبك” مع تطبيق “Clean Master، نقترح عليك أن تقوم بتنزيله وتنظيف جهازك، ثم مسحه ، وحال احتياجك إليه، قوم بتنزيله مرة أخرى، المهم أن لا يكون على شاشة هاتفك بشكل مستمر.