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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن مبيعات Galaxy S10 تعمل بشكل جيد جدًا، فقد أفادت بعض التقارير بأن مبيعات Galaxy S10 قد حطمت الأرقام القياسية في المملكة المتحدة، وبعدها ظهرت تقارير أخري تفيد أيضًا بأن المجموعة قد شهدت إقبالًا رائعًا في الولايات المتحدة وقامت بتحطيم الأرقام القياسية.
لا يوجد في الوقت الحالي أي إحصاءات حول الألوان الأكثر قبولًا، ولكن يبدو أن المستخدمين في الولايات المتحدة مولعين باللون الأبيض، في حين يبدو أن اللون الأسود هو الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة.
ومن المثير للاهتمام أن الإصدار الأكثر تكلفة، وهو +Galaxy S10، قد شكّل حوالي %57 من إجمالي الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة، وهي نفس النسبة في المملكة المتحدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أعداد الطلبات المسبقة لمجموعة Galaxy S10 تحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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