انت الان تتابع تفاصيل خبر هل تعاني تورم الساقين؟ إليك هذه الوصفة السحرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 01:39 مساءً - يعاني كثير من الناس، خاصة النساء، تورم الساقين والقدمين؛ ويرجع ذلك لأسباب عديدة، من بينها ضعف الدورة الدموية، والجلوس فترات طويلة، والإفراط في تناول اللحوم المصنَّعة، فضلاً عن فترة الحمل.

وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون تورم الساقين أمراً طبيعياً، بعد الوقوف أو الجلوس في وضع واحد فترة طويلة، أو خلال فترة الحمل على سبيل المثال، ويمكن أيضاً أن يكون مؤشراً لأمراض مثل أمراض الكلى وقصور القلب أو أمراض الكبد، لذلك من الأفضل دائماً استشارة الطبيب إذا استمر هذا التورم.

وإذا كان التورم طبيعياً وليس عَرَضاً لمرض خطير، فإليكم الحل الطبيعي السحري الذي سيخلّصكم من هذه المشكلة تماماً وهو "شاي البقدونس"، حسبما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

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بحسب د. جون آر كريستوفر، أخصائي الأعشاب الأمريكي، فإنه يتعين عليك تناول 1.8 لتر يومياً من شاي البقدونس لتحقيق أفضل النتائج.

ولإعداد هذا الشاي الصحي والمفيد، كل ما عليك هو تقطيع ربع كوب من أوراق البقدونس وجذوره، بعد غسلها ثم نقعها في كوب من الماء المغلي مدة تتراوح بين 5 و7 دقائق، ثم تصفيتها وتحليتها بملعقة صغيرة من العسل قبل تناولها.

والبقدونس كما أثبتت كثير من الدراسات، يتميز بفوائد صحية جمة، حيث يساعد في التخلص من بعض المشاكل الصحية مثل: الحساسية، والربو، والتهابات المسالك البولية، ومشاكل الجهاز الهضمي، وخفض ضغط الدم، وتحسين التنفس، بالإضافة إلى تقوية العظام.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2002 في مجلة علم الطب العرقي، أن البقدونس يعمل مُدرّاً للبول عن طريق تثبيط مضخات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم؛ وهو ما يؤثر إيجاباً في عملية التناضح وزيادة تدفق البول، وذلك بفضل احتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم.