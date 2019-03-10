المرشحة للرئاسة الأمريكية تتهعد بتفكيك عمالقة التكنولوجيا

تعهدت السناتور إليزابيث وارن Elizabeth Warren يوم أمس الجمعة بتفكيك عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون وجوجل وفيسبوك، في حال تم انتخابها كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في سبيل تعزيز المنافسة في قطاع التكنولوجيا.

وقالت وارن إن عمالقة التكنولوجيا في طريقهم للوصول إلى القمة قد اشتروا قائمة طويلة من المنافسين المحتملين مثل استحواذ فيسبوك على إنستاجرام، مضيفة أنهم “استخدموا معلوماتنا الخاصة من أجل الربح، وألحقوا الضرر بالشركات التجارية الصغيرة وخنقوا الابتكار”.

وأوضحت المرشحة للرئاسة الأمريكية أنها سوف ترشح مشرعين يودون تفكيك صفقات الاستحواذ واندماجات التكنولوجيا غير المشروعة والمناهضة للمنافسة، مثل صفقات شراء فيسبوك لواتساب وإنستاجرام، وصفقات أمازون لشراء Whole Foods و Zappos، وصفقات جوجل للاستحواذ على Waze و Nest و DoubleClick.

وتأثرت أسهم عمالقة التكنولوجيا بشكل طفيف، إذ انخفضت أسهم جوجل وفيسبوك بنسبة 0.5 في المئة، بينما تراجعت أسهم أمازون بنسبة 0.9 في المئة.

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فيما تجاهل المستثمرون تعليقاتها، إذ من النادر أن تسعى الحكومة إلى إلغاء صفقة مكتملة، وتعد جهود الحكومة لتفكيك مايكروسوفت أكثر الحالات شهرة في الذاكرة الحديثة، حيث فازت وزارة العدل بالبداية في عام 2000، لكن تم عكس الفوز عند الاستئناف وانتهت القضية.

كما اقترحت وارين تشريعًا يتطلب من عمالقة التكنولوجيا، مثل جوجل وأمازون الذين يقدمون خدمات التسوق عبر الإنترنت، الامتناع عن التنافس على منصتهم الخاصة. وهذا من شأنه، على سبيل المثال، منع أمازون من البيع على منصة Amazon Marketplace الخاصة بها.

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وتعرض عمالقة التكنولوجيا للتدقيق بسبب دورهم في إزاحة الشركات القائمة، إذ استبدلت شركة أمازون المحلات التقليدية، كما واجهت انتقادات بسبب عمال المخازن ذوي الأجور المتدنية.

فيما أثارت شركة فيسبوك غضب المشرعين بسبب فقدان بيانات المستخدمين وعدم فعل المزيد لوقف التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

في حين اشتبكت جوجل مع شركات أصغر حجمًا مثل Yelp حول مواقع البحث وأثارت مخاوف من أنها سوف تلتزم بسياسات الرقابة على الإنترنت ومراقبة الإنترنت إذا ما دخلت سوق محركات البحث في الصين.

وعقد الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع خلال العام الماضي للبحث في هيمنة عمالقة التكنولوجيا.

وأوضحت NetChoice، وهي مجموعة تجارية للتجارة الإلكترونية تضم فيسبوك وجوجل، إن خطة وارن سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال كارل زابو Carl Szabo، نائب الرئيس والمستشار العام لمجموعة NetChoice: “السناتور وارن مخطئة في تأكيدها على أن أسواق التكنولوجيا تفتقر إلى المنافسة”، مضيفًا أنه لم يحدث من قبل أن أصبح لدى المستهلكين والعمال المزيد من الوصول إلى السلع والخدمات والفرص عبر الإنترنت.

فيما وصفت منظمة “المعرفة العامة”، وهي مجموعة سياسات تقنية، خطة وارن بأنها خطوة نحو حماية الجيل التالي من الشركات، لكنها لم تصل إلى مستوى الدعم الكامل لتفكيك عمالقة التكنولوجيا.

وتعد شركات التكنولوجيا من أكبر المانحين السياسيين، إذ أنفقت جوجل 21 مليون دولار على نشاطات الضغط السياسي في 2018، بينما أنفقت أمازون 14.2 مليون دولار، في حين أنفقت فيسبوك 12.62 مليون دولار.