انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا.. طرح أول هاتف ذكي محلي الصنع بالكامل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 11:41 صباحاً - طرحت شركة "ريدر" للصناعات التكنولوجية التركية في الأسواق، اليوم السبت، أول هواتفها الذكية محلية الصنع بالكامل.

وطرحت الشركة التركية هاتفها الذكي "P13 Lite" في الأسواق بعدما أخذت مصادقة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

وحسب بيان أصدرته "ريدر"، بلغ قياس شاشة الهاتف الجديد 5.7 بوصات، وهو مزود بمعالج رباعي 1.5 ميغاهرتز، ويعمل على نظام أندرويد.

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كما يتمتع الهاتف الجديد بذاكرة تخزين 16 غيغابايت، وغيغابايت ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وكاميرا رئيسية دقتها 8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وأشار البيان إلى أن الهاتف يتيح وضع توفير الطاقة الفائق لدى انخفاض مستوى الشحن في البطارية بما يكفي لتلبية احتياجات صاحبه لعدة ساعات.

وتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر 999 ليرة تركية (قرابة 184 دولاراً).

وتستحوذ "ريدر" على مكانة مهمة في السوق التركي بهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، وافتتحت مصنعها الخاص في ولاية صامسون (شمال)، العام الماضي، بعدما كانت تصنّع الهواتف الذكية بالتعاون مع شركاء أجانب.