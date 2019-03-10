تكنولوجيا: تويتر يسمح بالإبلاغ عن التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضاف موقع تويتر خيار جديد للإبلاغ عن التغريدات التي تضم أي معلومات شخصية على المنصة. فمن الآن فصاعدًا، عند قيامك بالإبلاغ عن أي تغريدة، سوف يتم توجيهك إلى قائمة والتي تتيح لك اختيار أسباب إضافية لتقديم البلاغ.
وقد أعلنت شركة تويتر عن هذه الوظيفة عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الشخصية والتي تقول: “نود أن نتخذ إجراءات سريعة بخصوص التغريدات التي تتضمن معلومات شخصية للمستخدمين. فاعتبارًا من اليوم، ستتمكن من إخبارنا المزيد حول التغريدة التي ترغب في الإبلاغ عنها.”
وقد اتخذت شركة تويتر هذه الخطوة بعد أن تلقت الكثير من الشكاوى حول بطء الاستجابة على البلاغات بخصوص التغريدات المنتهكة للائحة قوانين تويتر وبالأخص التي تقوم بالكشف عن أي معلومات شخصية لشخص ما دون موافقته عليها.
وتعتبر هذه الإضافة مفيدة لتفادي نشر المعلومات الشخصية الخاصة بالأخرين على المنصة وتفادي المشاكل التي قد تنتج عن ذلك، وهذا من شأنه أن يجعل تويتر منصة أكثر أمانًا.
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