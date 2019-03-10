شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتحب تلعب فى أى مكان.. أفضل 5 ألعاب لهاتفك الذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألعاب الهاتف الذكى هى الأشهر فى سوق ألعاب الفيديو، ففي العام الماضى حققت ما يقرب من نصف الإيرادات العالمية لهذه الصناعة.

وظهرت ألعاب الهواتف الذكية بشكل منفصل عن لوحة المفاتيح وألعاب الكمبيوتر، ومع ذلك هناك العديد من الألعاب التي تتوفر أيضًا على أجهزة الكمبيوتر، ولكن الميزة الحقيقية لألعاب الهاتف هى أنه يمكنك لعبها في أي مكان، وهنا نقدم لك قائمة بأفضل الألعاب للاختيار من بينها على هاتفك الذكى، وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى.

لعبة " Alto's Odyssey"

alto لعبة " Alto's Odyssey"

إذا كنت تحب المغامرة ألتو، فسوف تحب هذه النسخة بالطبع، فهي لعبة رمال رائعة مع مناطق حيوية متعددة لاكتشافها، وهدفك هو الا ستمرار لأطول فترة ممكنة مع تجنب الصخور، واستكمال المهام، وتوجد حركة جديدة ممتعة وهى ركوب الحائط، والتي تخدم كخدعة جنونية وتوجد اللعبة بأنظمة iOS و Android.

Advertisements



The Banner Saga لعبة Banner Saga

تتوفر على كل من أجهزة iPhone و Android، كما هو الحال على الكمبيوتر الشخصي، وتتضمن أحداث مختلفة فكل قبيلة قادرة على هجمات ومهارات وتكتيكات مختلفة، ويوجد بها موسيقى وشخصيا ت معبرة، وتنتظر منك اتخاذ بعض القرارات الصعبة مع محاولة البقاء على قيد الحياة في نهاية العالم.



لعبة Life Is Strange

Life Is Strange لعبة Life Is Strange متوفرة الآن على كل من أجهزة iOS و Android، وهى لعبة تدور حول قصة صداقة تحاول أن تجد المكان الذي تنتمي إليه.



Monument Valley

Monument Valley Monument Valley لعبة الألغاز التى لها أسلوب فني فريد، وترتبط الصور أيضًا بطريقة اللعب، والتي تدور حول تحويل الهياكل المستحيلة هندسيًا. إنه مفهوم ذكي يتصاعد ببطء مع قصة خفية خالية من الحوار وموسيقى هادئة.



لعبة 80 Days

80 Days لعبة 80 Days

لعبة تقوم على رواية جول فيرن حول العالم في ثمانين يوما، أنت تلعب كخادم مخلص "فيلياس فوغ" ، المكلف بمساعدة سيدك في رحلة من لندن.