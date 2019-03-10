شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Valve تسرح 13 موظفا من قسم الألعاب الافتراضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرحت شركة Valve الأمريكية 13 موظفًا يعملون على الواقع الافتراضى، حيث تعد Valve هى الشركة المسئولة عن متجر الألعاب الشهير .Steam

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فأكدت الشركة تسريح العمال بعد اكتشاف إحدى الصحف قيام الشركة بإزالة عدد من أسماء الموظفين من موقعها الإلكترونى، وهى أخبار تبدو سيئة تثير المخاوف حول ألعاب SteamVR المرتبطة بالواقع الافتراضى، إلا أن الشركة قالت إنها لا تقدم تغييرات كبيرة فى خططها المستقبلية فيما يخص تقنية الواقع الافتراضى.

وقال المتحدث باسم الشركة: "فى الشهر الماضى تم تسريح 13 موظفا بدوام كامل وذهب جزء من اتفاقات المتعاقدين لدينا"، مضيفا: "إنه جزء مؤسف من العمل، لكنه لا يمثل أى تغييرات رئيسية فى الشركة، ونشكر أولئك المتضررين على مساهمتهم ونتمنى لهم الخير فى المساعى المستقبلية".

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أما عن الموظفين الذين تم تسريحهم فمنهم نات براون الذى كان له دور أساسى فى تطوير وحدة الألعاب الافتراضية على دعم وحدات معالجة الرسومات الخارجية، وروب ريدبيرج وهو موظف آخر عمل فى الواقع الافتراضى، وبحسب ما ورد عمل الموظفون الآخرون المتضررون على جهاز التحكم فى ألعاب .steam

جدير بالذكر أن Valve طورت منصة SteamVR لأجهزة الواقع الافتراضى وساعدتها HTC على إنشاء أول سماعة رأس .Vive